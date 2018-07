Prvi put smo na "malenom tragu" u vezi s razrješnjem ubistva Olivera Ivanovića, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da prvi put postoje neka operativna saznanja o tome, koja imaju i neke logike.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Prvi put smo na tragu nečemu što nije nelogično, ali, da li je tačno - to ćemo provjeravati", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u KCS.



Upitan da komentariše nedavna hapšenja više lica, koja, prema navodima medija, prištinske vlasti pokušavaju da povežu s ubistvom Ivanovića, Vučić je rekao da bi bilo neozibljno da se tako ponašaju, da on lično jedva čeka da mu tako nešto pošalju, ali da bi to bio samo nastavak prakse, koju, kako kaže, prištinske vlasti praktikuju od početka istrage.



"Iako nam nije omogućemo na vodimo istragu na bilo koji način, sad smo na malenom tragu, a oni su još od početak pozivali i saslušavali ljude sa sjevera, neke i po tri sata, s namjerom da potvrde ono što oni misle - da je taj i taj ubio Olivera Ivanovića, ali su svaki put morali da odustanu", rekao je Vučić.



Kako je rekao, ne misli da neko s tim sada hapšenjima može da se igra.



"Toliko neozbiljan valjda nije", rekao je Vučić i izrazio uvjerenje da će se otkriti istina.



Dodao je još da neke od uhapšenih potražuje i Srbija, a jedna od tih osoba je na potjernici zbog ubistva, ali ne Ivanovića.





(24sata.info)