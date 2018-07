Na crnogorskom primorju prošlog ljeta zabilježen je dolazak više od 200.000 turista iz BiH, a tom prilikom ostvareno je više od milion noćenja. U ovoj turističkoj sezoni taj broj trebalo bi da bude veći najmanje za deset posto s obzirom da je, kako navode iz crnogorske Nacionalne turističke organizacije, unaprijeđena turistička ponuda, više je smještajnih kapaciteta, kulturnih, zabavnih i drugih sadržaja.

Foto: 24sata.info

To je, kažu, razlog što je Crna Gora destinacija u usponu, koja iz godine u godinu privlači sve više turista, ali i investitora.



- Kontinuirani rad na unapređenju ponude i ukupne turističke infrastrukture, saobraćajne dostupnosti, kao i kapitalni investicioni projekti u oblasti turizma svrstava Crnu Goru na visoko mjesto kad su u pitanju turističke investicije po glavi stanovnika - navode iz crnogorske Nacionalne turističke organizacije.



Visokokategoriziranih hotela je sve više iako i dalje prednjači zainteresiranost za privatni smještaje, bez obzira što su gotovo izjednačene cijene smještaja. Po navodima hotelijera, cijene su već nekoliko godina iste, obzirom da idu na konkurentnost ostalim turističkim destinacijama iz država okruženja.



Goran Leković iz Sutomora vlasnik turističkih objekata kategoriziranih s četiri zvjezdice (apartmanskog kompleksa "Sky Fort", apart-hotela "Sea Fort" i "Nautilus", kao i hotela "Porto Sole") kaže da je broj turista iz BiH svake godine sve veći.



Ističe da se bh. turisti sve više odlučuju da ljetuju na crnogorskom primorju kako zbog cijena koje su konkurentne u odnosu na države iz okruženja, tako i zbog dobre saobraćajne povezanosti i kvalitetne ponude.



- To su potvrdili odličnim ocjenama na booking portalu Booking.com tako da svi naši hoteli imaju ocjenu iznad devet, a znamo da je imperativ imati što bolje recenzije i ocjene - naglasio je. Iste ocjene od bh. turista koji ljetuju na području barske opštine imaju i hoteli 'Kalamper' iz Dobrih Voda te 'Montenegro', 'Vasilisa' i 'Vila Babović' iz Čanja.



Zoran i Vesna Zarić iz Bijeljine kažu da drugu godinu zaredom ljetuju u Sutomor te da su im ukupni utisci odlični.



- Cijene smještaja, hotelska usluga, plaža, odlična gastronomska ponuda, zabava. Sve to zajedno doprinosi da uživamo na odmoru - ističe taj mladi bračni par.



Slično razmišljaju i Semija i Zlatko Sejdić iz Zenice, koji petu godinu zaredom ljetuju u Crnoj Gori. Kažu da su ranije išli u Tursku, ali više ne namjeravaju mijenjati destinaciju.



- Ove godine smo se odlučili za Dobre Vode, prošle godine smo bili u Ulcinju, a prethodnih smo bili duž Bokakotorskog zaliva. Crnogorsko primorje je veličanstveno, pritom su cijene i ponuda korektni - istaknuli su Sejdići.



Po izvještaju Svjetskog savjeta za putovanja i turizam (WTTC) Crna Gora je među najbrže rastućim turističkim destinacijama u svijetu. Respektabilni inozemni mediji pisali su i u prethodnoj godini o Crnoj Gori kao idealnoj destinaciji za odmor na moru, za aktivni odmor u prirodi i nacionalnim parkovima, te o brojnim drugim sadržajima koji dopunjuju turističku ponudu.



Osim uživanja u moru i suncu na plažama, Crna Gora nudi obilje mogućnosti i za aktivan odmor. Pješačenje i biciklizam, rafting, kajaking, šetnja tematskim i edukativnim stazama, sportski ribolov, promatranje ptica. To su tek neke od aktivnosti u kojima posjetioci mogu uživati u nacionalnim parkovima Durmitor, Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska Gora i Prokletije. Tu je i dobra gastronomska i vinska ponuda, kao i brojne manifestacije koje ne ostavljaju turiste ravnodušnim.





(FENA)