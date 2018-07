Hrvatska je postigla autogol nakon Svjetskog prvenstva i srebra kada je dočekala fudbalere reprezentacije u Zagrebu uz nastup Marka Perkovića Thompsona, piše ugledni Financial Times.

Britanski list u tekstu navodi da je hrvatski put do finala sklonio u stranu probleme oko penzionih reformi, ekonomije i masovne emigracije, a neki su se samo fokusirali na to kako su igrači kao što su Luka Modrić i Mario Mandžukić nadjačali nesreću i raseljavanje tokom ratova devedesetih.



"Međutim, kada je izvođač Marko Perković izašao na binu u Zagrebu i otpjevao pjesmu 'Lijepa li si', raspoloženje se promijenilo. Perković, poznatiji kao Tompson, je nacionalistički pjevač koji pjeva o eri genocida i koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata, kada su Hrvatsku vodili fašisti", navodi Financial Times.



List ocjenjuje da je njegov nastup u Zagrebu, na poziv hrvatskog tima, razbuktao tenzije u društvu u vezi sa ratom devedesetih. Mnogi su ocijenili da je njegovo prisustvo na proslavi politizovalo ono što je trebalo da bude trenutak zajedništva.



"Ovaj Svjetski šampionat značio je ujedinjavanje jer su bukvalno svi navijali za Hrvatsku, kod kuće, ali i u regionu. Ali sada unutar Hrvatske postoji nešto gorčine i razočaranja, jer postoji utisak da su neki simboli okrečeni političkom bojom, a opet, oni koji se ne slažu sa onim što Tompson predstavlja označeni su da 'nisu dovoljno Hrvati'", ocijenila je Tena Prelac iz Londonske škole za ekonomiju.



U Hrvatskoj, kako se navodi u tekstu, još postoji debata o historiji Drugog svjetskog rata.



Financial Times podsjeća da je grupa veterana 2016. godine u Jasenovcu postavila ploču na kojoj piše "Za dom spremni". Prošlo je skoro godinu dana prije nego što je uklonjena ploča sa mjesta na u kojem je ubijeno 83.000 Srba, Jevreja i Roma.



Fudbal je, kako navodi list, pomogao u stvaranju nacionalnog ponosa s obzirom na to da je Hrvatska bila treća na svijetu 1998, samo tri godine od završteka ratova sa Srbijom i BiH.



"Za mnoge Hrvate nacionalni tim je jedan od svetih elemenata koji čini naciju", rekao je analitičar Dario Brentin koji se bavi analizom fudbala i nacionalizma na Balkanu na Univerzitetu u Gracu.



Međutim, bliske veze između nacionalnog tima i Thompsona za mnoge su prešle liniju, piše britanski list.



Fudbaler Ivan Rakitić objavio je fotografiju sa Thompsonom uz opis "kralj je stigao". Tri dana nakon dočeka, taj selfi stigao je do brojke od 640.000 lajkova.



Selektor Zlatko Dalić branio je Thompsonov nastup, dok drugi smatraju da njemu tamo nije bilo mjesto.



Direktor centra "Simon Vizental" i lovac na naciste Efraim Zurof je poručio da Thompson ne treba nigdje da bude gost.





