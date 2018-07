Ministar odbrane Aleksandar Vulin, povodom izjave hrvatske predsjednice Kolinde Graba Kitarović da su "Hrvatska i Albanija braća po oružju", rekao je danas da mu je izuzetno žao što hrvatska politika ne može da se oslobodi dubokog kompleksa koji osjeća prema Srbiji i Srbima.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Jedini kriterijum da budete braća sa Hrvatskom jeste da ste učestvovali u ubijanju Srba. Žao mi je što je tako i što hrvatska politika nije u stanju da pronađe neki drugi način da se poveže sa svojim okruženjem i da pronađe neku drugu vrijednost zbog koje bi nekoga nazvala braćom", rekao je Vulin novinarima u Beogradu.



Učestvovati u ubijanju Srba, kazao je on, "nije nešto zbog čega treba da se bratimite sa nekim, a posebno ne da se ponosite time što ste radili".



"Žao mi je što je to tako i što hrvatska politika nije u stanju da se oslobodi tog dubokog kompleksa koji osjeća prema Srbiji, ali sam uvijek zabrinut ako je to jedina poruka za budućnost i jedini kriterijum da postanete braća sa hrvatskom državom, narodom ili hrvatskom politikom, da ste učestvovali u ubijanju Srba", rekao je ministar Vulin i izrazio nadu da se "stide toga što su rekli".





(Tanjug)