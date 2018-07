Srbija je vojno neutralna i odlučna da sama donosi odluke i sama će odlučivati ko su joj prijatelji, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Ova generacija je izborila pravo da sama odlučuje o sebi, i to pravo neće prepustiti nikome i nipošto. Sami ćemo odlučivati ko su nam prijatelji, a neprijatelji nas ionako sami odaberu i prepoznaju", rekao je Vulin povodom završetka školovanja oficira 64. klase Komandno-štabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane.



On je na svečanosti kod Spomenika Neznanom junaku na Avali naveo da je srpski narod u ratovima koje je vodio bez svoje volje i želje pokazao da Srbija iznad svega vjeruje u slobodu, koju čuva snažna, obučena i zadovoljna vojska.



Vulin ističe da je samo takva vojska garant da će i Srbija odlučivati sama, da će biti slobodna zauvijek, jer Srbi i ne znaju da žive drugačije, osim kao slobodan narod koji donosi svoje odluke.



"Zato je Vojska Srbije tu, da osigura pravo našoj djeci, onima koji tek dolaze iza nas da sami odlučuju, da govore svojim jezikom, da vjeruju u ono u šta misle da treba da vjeruju, da postoje kao što su postojali i oni prije njih, rekao je Vulin.



On je istakao da se Vojska Srbije oprema i naoružava, jača je i moćnija nego što je bila.



"Na nama je, na ovoj generaciji, da nikome ne prepusti pravo da odlučuje umjesto nas i da ono što su izborili naši preci ne ostavimo nikom drugom. Na nama je da Srbiju učinimo vrijednom života u njoj, a da naši životi budu vrijedni ponavljanja", rekao je Vulin na svečanosti, kojoj je prisustvovao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.



Vulin je uručio oficirske bodeže trojici prvorangiranih oficira i oficirima oružanih snaga stranih zemalja, a Diković je uručio uvjerenja o stečenom zvanju komandno-štabnog oficira polaznicima 64. klase Komandno-štabnog usavršavanja.



Školovanje u 64. klasi završilo je 49 oficira, od kojih su 44 iz Srbije, tri iz BiH i dva iz Makedonije.



Komandno-štabno usavršavanje predstavlja drugi nivo stručnog usavršavanja oficira, a traje jednu godinu.



Prvi u rangu 64. klase Komandno-štabnog usavršavanja je major Ivan Stojadinović, drugi u rangu major Radovan Petrović, a treći je major Dejan Nikitović.





(24sata.info)