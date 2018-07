Slovenske bolnice od četvrtka smiju zapošljavati liječnike specijaliste iz trećih država, nečlanica EU-a, ali najviše do godine dana i uz odobrenje ministra zdravstva, a tako angažiranim liječnicima stručno jamstvo za rad trebat će dati i tri domaća liječnika iste specijalnosti.

To su omogućile izmjene zakona o liječničkoj službi koje su u četvrtak stupile na snagu, a vlada ih je predložila kako bi doskočila kritičnom pomanjkanju liječnika nekih specijalnosti u vodećim bolnicama.



Izravan povod za donošenje hitnih izmjena koje su donesene bile su nedavne ostavke i odlasci u inozemstvo na odjelu dječje kardiologije Sveučilišnog kliničkog centra u Ljubljani, zbog čega su morali biti privremeno angažirani kardiolozi iz Hrvatske, Češke i SAD-a. Osjetljive operacije na srcu kod djece i dojenčadi sa srčanim manama niz je godina obavljao specijalist iz Izraela, a pacijenti su nekada bili slani i u inozemstvo, prenosi Hina.



Vlada je objavila da će ministar zdravlja temeljem zakonskih izmjena liječnicima deficitarnih specijalnosti na zahtjev bolnica moći dati odobrenje za rad na godinu dana i u slučaju da ne govore slovenski jezik, što je inače uvjet za dobivanje dozvole za rad, ukoliko se pokaže da domaći stručnjaci ne mogu osigurati neprekinuti rad odjela na kojima nedostaje liječnika specijalista, te u slučaju kad bi zbog takve situacije došlo do zdravstvenog rizika ili smrti pacijenata.



Regulativa za zapošljavanje stranih doktora u slovenskim zdravstvenim ustanovama stroga je u pogledu dobivanja licence jer se od njih traži da aktivno vladaju slovenskim jezikom, a za one iz trećih država u pravilu je još stroža, no zbog kadrovskog deficita u bolnicama napravljen je izuzetak, pa su uvjeti ublaženi.



Slovenski mediji navode međutim da olakšavanjem mogućnosti zapošljavanja stranaca u liječničkoj djelatnosti nisu zadovoljni domaći liječnici, pa je njihov sindikat ponovo tražio da sustav plaća za liječnike i doktore stomatologije bude izuzet iz tarifne ljestvice predviđene za javni sektor, kako bi se plaće i uvjeti rada s kojima su nezadovoljni mogli popraviti.



Njihov sindikat Fides tvrdi da nisu protiv stranih kolega, ali da oni koje angažiraju bolnice u nedostatku domaćih dobivaju honorare koji su daleko veći od njihovih plaća.





