Uz redovne plate, zastupnici u hrvatskom Saboru su u prvoj polovini ove godine potrošili su dodatnih 5,1 milion kuna (oko 1,3 milion KM) za stanarine, dnevnice, avione, hotele, naknade za odvojeni život, rekorderi po troškovima bili su SDP-ov Domagoj Hajduković (89.913 kuna) i HDZ-ov Ante Bačić (89.488 kuna), pokazuje saborska statistika.

arhiv / 24sata.info

Riječ je o zastupnicima, članovima nekoliko saborskih odbora od kojih se za neke podrazumijevaju česta službena putovanja u inozemstvo, a time i određeni troškove, poput troškova za avione i hotele. U slučaju Hajdukovića, troškovi aviona iznose nešto više od 15.000 kuna, hotela 17.000 kuna, Bačić je, pak u prvoj polovici godine za avion potrošio nešto više od 17.000 kuna, a za hotel oko 6.000 kuna.



Po troškovima slijede ih HDZ-ovi Željko Raguž (85.378 kuna), Sanja Putica (83.608 kuna) i Miro Kovač (82.873 kuna). Kod Raguža, koji je u Sabor ušao s liste za dijasporu, najveću stavku čine troškovi automobila (45.360 kuna) budući da na zasjedanja dolazi iz Bosne i Hercegovine.



Gleda li se struktura ukupnog troška od 5,1 miliona kuna, nastalog od 1. januara do 10. jula 2018., najveći iznos, gotovo 1,7 milion kuna otpada na korištenje osobnih automobila u službene svrhe, slijedi trošak za stanarine (1,4 milion), kojem treba dodati 150.000 kuna za režije u tim stanovima. Zastupnici koji žive izvan Zagreba imaju pravo unajmiti stan do 2.500 kuna i troškove režija do 500 kuna mjesečno, to im pokriva Sabor, a sve iznad tih iznosa plaćaju sami, prenosi Hina.



Na avionske karte zastupnici su potrošili 587.000 kuna, za odvojeni život isplaćeno im je 483.000 kuna, na plaćanje cestarine 288.000 kuna, smještaj u hotelima plaćen im je 258.000 kuna. Za dnevnice je zastupnicima isplaćeno gotovo 142.000 kuna, a za ostale troškove (reprezentacije na službenom putu, kotizacije, taksi itd.) nešto manje od 29.000 kuna.



Stavka javnog prijevoza, u pravilu, je najmanja, i za prvu polovicu godine iznosi manje od 18.000 kuna. Svega 15 od 151 zastupnika odlučilo se putovati javnim prijevozom - autobusom, vozom i trajektom.

(FENA)