Europska komisija i Makedonija parafirali su u srijedu u Bruxellesu sporazum koji će omogućiti Europskoj obalnoj i graničnoj straži da se rasporedi u toj zemlji u slučaju velikog priljeva migranata prema EU-u.

Foto: 24sata.info

Sporazum su parafirali povjerenik za migracije i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos i makedonski ministar unutarnjih poslova Oliver Spasovski.



Na temelju toga sporazuma kada on stupi na snagu timovi Europske agencije za graničnu i obalnu stražu moći će se raspoređivati na tlu te države u slučaju potrebe.



"Ovaj će sporazum omogućiti Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu da brzo reagira na migracijske izazove i štiti naše zajedničke granice te tako u potpunosti ostvari svoj potencijal. Današnji je sporazum drugi koji smo parafirali, a nadam se da će se uskoro okončati i pregovori s drugim partnerima sa zapadnog Balkana koji su u tijeku", rekao je povjerenik Avrampoulos.



EU je već zaključila sličan sporazum s Albanijom, a uskoro bi trebali biti završeni pregovori i s BiH, Srbijom i Crnom Gorom.



EU je ojačala mandat obalnoj i graničnoj straži koji predviđa mogućnost raspoređivanja i u trećim zemljama, s kojima EU graniči.



Ta agencija imala je 2014. manje od 300 pripadnika, a nakon velikog migracijskog vala sada je znatno ojačana i do kraja ove godine trebala bi imati 1300 pripadnika, javlja Hina.



Komisija je najavila da će na jesen predložiti da obalna i granična straža do 2020. ima 10 tisuća pripadnika. Ranije je bilo planirano da brojku od 10 tisuća dosegne tek 2027.

(FENA)