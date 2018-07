Premijer Crne Gore Duško Marković najavio je danas promjenu zakona kako bi bilo onemogućeno držanje parastosa osobama osuđenim za ratne zločine, kako se to dogodilo juče kada su sveštenici Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) Srpske pravoslavne crkve učinili u Herceg Novom.

Duško Marković / 24sata.info

Parastos četničkom vođi Draži Mihailoviću, održan je juče u selu Žlijebi kod Herceg Novog. Osim ovog, održan je i parastos Mihailoviću u Hramu Svete Trojice na Pelinskoj Rudini u Gornjem Grblju. U Žlijebima je oko pola sata trajalo bogosluženje u znak sjećanja na 17. jul kada je 1946. strijeljan osuđeni ratni zločinac Draža Mihailović.



Premijer Crne Gore Duško Marković je danas u Skupštini Crne Gore na premijerskom satu kazao da je sveštenstvo MCP je organizovalo parastsos ratnom zločincu i saradniku okupatora.



"To je neprihvatljivo i to vrijeđa osjećaje onih ljudi koji su vjekovima stvarali ovu državu, a posebno onih koji su posvećeni antifašističkim vrijednostima demokratskog svijeta u cjelini. Neko je pokušao da nas natjera da pendrecima uđemo u crkvene odaje. Nikada to neće uraditi Vlada na čijem sam čelu. Ali je blam sveštenstva MCP da u tom prostoru organizuje parastos. Država će naći naćina da odgovori na to. Mijenjaćemo zakone pa će neko krivično odgovarati za to“, rekao je Marković.



Političke partije i antifašistička udruženja osudila su služenje parastosa četničkom vođi Draži Mihailoviću.



Ministarstvo kulture okarakterisalo je to kao nedopustiv čin i provokaciju.



