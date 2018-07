Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hashim Thaci je današnji sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu, uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federice Mogherini, ocijenio "najtežim u posljednjih šest godina".

Thaci je u prisustvu Mogherinijeve novinarima nakon sastanka rekao da je to bio "težak sastanak".



"Ovo je najgori sastanak koji je održan sa Srbijom u posljednjih šest godina", rekao je Thaci.



On je objasnio da su Vučić i on najprije razgovarali sa Mogherinijevom o "evropskoj budućnosti Kosova, normalizaciji odnosa i postizanju konačnog sporazuma sa Srbijom".



"Konačni sporazum treba da bude za dobre susjedske odnose, mir i stabilno na Balkanu i integraciju u NATO i EU. Nakon toga održali smo sastanak na nivou predsjednika, bio je kratak, ne lak, najkraći i najgori sastanak od svih sastanaka koje smo održali u posljednjih šest godina", naveo je Thaci, prenosi Tanjug.



Ipak, kazao je da i "dalje vidi svjetlo na kraju tunela", mada će, dodaje, to "biti izuzetno teško".



"Srbija i dalje vidi Kosovo kao dio svoje teritorije. Predsjednik Vučić i Srbija moraju shvatiti da je Kosovo suverena država. Mi ćemo raditi na postizanju konačnog sporazuma koji će biti dobar obje zemlje, ali će tu biti još većih poteškoća u narednim danima i mjesecima", zaključio je.



