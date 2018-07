Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izrazio nadu da će biti riješeno ubistvo lidera Građanske incijative SDP Olivera Ivanovića istakavši da se taj zločin dogodio na teritoriji na kojoj Beograd nema "efektivnu vlast" i da su istragu vodile vlasti iz Prištine.

Foto: Tanjug

Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom rekao i da je Beograd dostavio Prištini sve podatke o tom zločinu.



"Tražili smo od nekih stranih službi i satelitske snimke, ali nam je rečeno da je tada bila magla i da se ništa ne vidi. Međutim, mi smo zahtevali da nam ih svejedno dostave, ali oni to nisu učinili", rekao je Vučić.



On je napomenuo i da zvanični Beograd vodi svoju istragu o ubistvu Ivanovića, te izrazio nadu da će doći do rezultata, naglašavajući da "savršen zločin ne postoji".



Oliver Ivanović je ubijen prije šest mjeseci u Kosovskoj Mitrovici, a niko još nije osumnjičen za taj zločin.





(24sata.info)