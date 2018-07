Marko Perković Thompson, koji večeras nastupa u Varaždinu, potaknuo je žestoke rasprave zbog ukrcavanja u autobus "Vatrenih".

"Izbornik Dalić i Modrić su me zvali i rekli da je to njihova želja da ja dođem u autobus i putujem s njima do Trga bana Jelačića, ja sam ih pitao jeste li vi sigurni", kazao je Thompson za RTL.



"Rekli su 'daj. molim te dođi'. Znam da ima tih nekih negativnosti, ali ovo nije vrijeme za negativnost", kazao je te komentirao i negativne kritike koje su dolazile i od političara koji su ga nazvali "fašističkim smećem".



"Mislim da to govori sve o njima, svatko ima pravo na izjavu, komentar, ali nema pravo vrijeđati", kazao je Thompson.



Obzirom na to da je na trgu i zapjevao, kaže da su mu igrači nabrajali pjesme koje žele čuti, a ne skriva ni da je bilo više prostora da bi otpjevao sve što igrači od njega traže, pa čak i "Čavoglave".



Tvrdi da nije trebalo biti strahova od fašističkih pozdrava i povika. "Ni na kraj pameti mi to nije bilo. Nikada naši navijači nisu to radili, vidjeli ste koliko je tu dostojanstvo, emocija", kazao je Thompson, koji će večeras nastupiti u Varaždinu, a rekao je i da će održati koncert gdje god ga igrači zovu.







