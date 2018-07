Mediji njemačkog govornog područja danas pišu da je hrvatski nogometni reprezentativac “Ivan Rakitić pozirao s fašističkim rokerom”. Potonje se odnosi na Marka Perkovića Thompsona, koji se na poziv reprezentativaca jučer neočekivano pojavio u autobusu koji ih je od aerodroma vozio do središta proslave dočeka na Trgu bana Jelačića.

Foto: 24sata.info

Njemačko izdanje Huffington Posta piše da je to bio “incident na proslavi uspjeha na Svjetskom prvenstvu” te da su “hrvatski reprezentativci slavili s fašističkim rokerom”, odnosno Fascho-Rockerom kako Thompsona tituliraju mediji njemačkog govornog područja.







“Činjenica da je jedan ultranacionalistički roker bio prisutan na slavlju izazvala je negodovanje, naročito zbog toga što Thompsona organizatori uopće nisu ni pozvali”, piše Huffington Post i dodaje da je hrvatska reprezentacija izvan terena poznata po “izazivanju nacionalističkih incidenata”. Podsjećaju da su Šime Vrsaljko i Dejan Lovren nakon jedne pobjede na Svjetskom prvenstvu u nogometu pjevali Thompsonovu kontroverznu pjesmu Bojna Čavoglave.



Thompson je "simbol hrvatskog desničarskog rocka"



Thompsona opisuju kao “simbol hrvatskog desničarskog rocka” čiji su tekstovi puni desno-nacionalističkih, čak i fašističkih poruka. “Hrvatski reprezentativci su tijekom slavlja u Zagrebu htjeli biti u Thompsonovoj blizini te su ga čak pozvali u svoj bus”, piše njemački portal i napominje da je Rakitić na svojem Instagramu objavio fotografiju s Thompsonom kojeg naziva “svojim kraljem”.



Ističe se da su neki fanovi reagirali negativno na Thompsonovo pojavljivanje i da su na Rakitićevom Instagramu negodovali.







Njemački Berliner Zeitung je objavio većinom pozitivno intoniran članak o dočeku hrvatske reprezentacije, ali jedan dio teksta je posvećen “tamnim stranama nogometnog patriotizma”, a tu se naravno spominje Thompson. Podsjeća se i na slučaj kada je reprezentativac Josip Šimunić u Zagrebu poveo masu u skandiranju ustaškog pozdrava “Za dom spremni” te se postavlja pitanje kada se ponos na vlastito pretvara u mržnju prema drugima.



Brojni komentari na Rakitićevu fotografiju s Thompsonom



Fotografiju Rakitića i Thompsona zabilježio je i novinar AFP-a Peter Murphy, koji je na Twitteru komentirao: “Kada napravite odličan PR posao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, a onda vam se u otvorenom autobusu pojavi ultranacionalistički pjevač."







Slične negativno intonirane vijesti o Thompsonovu dolasku među nogometaše objavili su brojni portali na njemačkom govornom području.







Der Standard: Thompson glorificira ustaše



Austrijski Der Standard tako piše o “ultranacionalističkom pjevaču na proslavi u Zagrebu” te dodaje da Thompson “glorificira ustaše”, a da su ga na doček pozvali sami nogometaši. Podsjećaju da je Thompson pjevao “Jasenovac i Gradišku Staru”, u kojoj se slavi “klanje u dva ustaška logora u Drugom svjetskom ratu”, te da su Thompsonu koncerti zabranjivani diljem Europe. Prozivaju se nogometaši Ivan Rakitić i Luka Modrić zbog fotografiranja s Thompsonom, ali se navodi i tweet predsjednika HSS-a Kreše Beljaka koji je negodovao zbog Thompsonova prisustva.



Švicarski portal 20min.ch također je pisao o Thompsonovom prisustvu na dočeku podsjećajući na sporne tekstove njegovih pjesama i na to da je njegov koncert u Švicarskoj otkazan zbog prosvjeda. Također, naglašavaju da je Thompsonu švicarska savezna policija u jednom trenutku zabranila ulazak u državu.







Die Welt u tekstu pod naslovom "Desnoekstremni glazbenik se vozio s hrvatskim nogometnim junacima kroz Zagreb", koji su pustili preko svog push-up servisa namijenjenog najvažnijim člancima, kritizira prisustvo ovog glazbenika u autobusu hrvatske reprezentacije.



"Marko Perković veliča fašizam, njegov bend je nazvan po jednom automatskom oružju. Nakon povratka hrvatske reprezentacije u domovinu, nogometni junaci su ga pozvali u otvoreni autobus koji je vozio kroz Zagreb. I to po želji jednog od ključnih igrača", piše Die Welt.







Basler Zeitung na kraju pozitivne analize dana kada je Hrvatska dočekala svoju reprezentaciju spominje i Thompsona koji je pjevao na pozornici s nogometašima unatoč tomu što je "poznat po svojem simpatiziranju nacista".







