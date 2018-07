"Htjela sam biti čovjekom, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku", komentirala je Grabar Kitarović svoje eufurično raspoloženje na stadionu u Moskvi.

"Nisam mogla izdržati, a ne doći, bila je duga noć. Jutros nisam mogla spavati od uzbuđenja, pomiješanih osjećaja i ponosa i radosti, a malo i tuge što nismo pobijedili jer smo dosta bili bolji. To nam svi priznaju i predsjednik Macron. Falilo je malo sreće. Iznimno mi je drago što nas cijeli svijet doživljava ne čak kao moralne pobjednike, ali pobjednike koji su osvojili srca, rekla je u ponedjeljak predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na Trgu bana Jelačića u razgovoru za RTL, prenosi N1.







Predsjednica kaže da ju je i u nedjelju ponijela atmosfera na stadionu u Moskovi, pa se nije htjela suzdržati.



"Htjela sam biti čovjekom, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i prostorom državnim, ali je ogroman u srcu i koja je napravila ogroman uspjeh", kazala je predsjednica i dodala da je još vrjednije to što su dečki donijeli "zlato koje nosimo u srcima".



