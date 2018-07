Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje plata za tri, tri i po mjeseca, za medicinske radnike.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je podvukao da se rezultati sprovedenih reformi odlično vide u Vrnjačkoj Banji koja se mijenja i napreduje.



Vučić je na postavljanju kamena temeljca hotela Merkur palas, novog objekta specijalne bolnice Merkur, rekao da je i ovdje vidio mnogo ljekara, medicinskih sestara koji rade svoj težak psoao, da je posebno fascinirinan poslom koji obavljaju medicinske sestre i poručio im da mogu da uskoro, za tri, tri i po mjeseca da očekuju značajno povećanje plata.



Kako je rekao sve će se učiniti da ostanu ovdje, da ostanu u svojoj zemlji, da rade i da se nepravda neisplaćivanja dovoljnih plata za one koji obavljaju najteže poslove u budućnosti ispravi.



Predsjednik Srbije je rekao da su se neki smijali na početku reformi, ali da se uspjeh i rezultrati tih reformi vide i u Vrnjačkoj Banji.



Naveo je da ubuduće, nastavkom rada, reformi, medicinski radnici neće maštati da odlaze u razvijenije zemlje poput Njemačke, već da će i Banja izgledati kao što izgledaju banje u toj zemlji a i plate neće biti pet, šest puta niže nego tamo već će se ta razlika smanjivati.



Osvrnuo se i na Nacionalni bazen koji se nalazi u tom mjestu, dodao da nadležni sada "traže" još milion evra da se on pokrije i da bi time ne samo anši plivači, vaterpolitsti...već u i iz mnogih zemalja u svijetu ovdje dolazili i trenirali.



On je ocijenio i da promjene koje se vide u Vrnjačkoj Banji najmanje primjećjuju mještani, ali zato najviše oni koji u nju dolaze, navodeći da se i sam iznenadi koliko se banja mijenja, napreduje...,koliko je fasada novih, tu je i fontana, amfiteatar, promenada...







(Tanjug)