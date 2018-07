Američka DEA godinu dana vodila je operaciju kontrolisane isporuke blizu 40 kilograma kokaina u sistemu za hlađenje kontejnera koji se naputovao svijetom, dok im crnogorski carinici vjerovatno nehotično nisu pokvarili posao.

Kontejner sa kokainom koji je prošlog mjeseca zaustavljen u barskoj luci, već nekoliko puta stizao je na teritoriju Crne Gore, a otkrićem droge carinici su najverovatnije nehotično "provalili" akciju američke Agencije za borbu protiv šverca narkotika (DEA) koja traje oko godinu dana, saznaju "Vijesti".



"Najmanje pet puta je taj kontejner sa kokainom bio u Crnoj Gori", rekao je "Vijestima" izvor blizak istrazi.



Crnogorski carinici otkrili su 14. juna 32 pakovanja kokaina u kontejnerskom dijelu barske luke u kontejneru sa bananama, prenosi Blic.rs.



"Carinski službenici su, analizom rizika, odredili za pregled dva kontejnera sa bananama koja su iz Ekvadora, preko Malte, pristigla u Luku Bar. Pregledom, uz upotrebu skenera, u dijelu kontejnera namjenjenom za hlađenje (frigo prostor), uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla. Carinski službenici su, potom, pristupili fizičkoj kontroli i otkrili sumnjivu materiju za koju se osnovano sumnja da je opojna droga kokain u količini 32 pakovanja od po 1 kilogram", saopćila je Uprava carina nakon zapljene.



Droga je po nalogu tužilaštva predata Upravi policije koja je istog dana saopćila da je bruto težina pošiljke 38,8 kilograma.



DEA pustila pošiljku da bi vidjela kome ide



Izvori "Vijesti" tvrde da je DEA sprovodila operaciju kontrolisane isporuke, kada se pušta pošiljka droge da bi se vidjelo kome je namijenjena i tako razotkrio čitav lanac krijumčarenja, od pošiljaoca do dilera na veliko na krajnjem odredištu.



To je navodno rađeno u saradnji sa nekim policijama država u regionu, uključujući bosansku. Nije jasno kada je tačno i gdje kokain prvi put smješten u prostor za hlađenje kontejnera.



"To traje više od godinu. Moguće je da je neko davno otkucao operaciju DEA, čim je kontejner sa drogom toliko vremena plovio svetom, a da niko nije pokušao da preuzme kokain", rekao je jedan sagovornik "Vijesti".



Propust carinika



Ekspert sa kojim su "Vijesti" razgovarale, rekao je da je trebalo da carinici obavijeste policiju prije nego što su dopustili da desetak osoba, uključujući špeditera, prisustvuju fizičkom pregledu kontejnera, kada su skidali zahrđale šarafe sa pregrade iza koje se nalazi rashladni sistem kontejnera, kako je rekao izvor blizak istrazi.



Kontejner pripada "Maersku", najvećoj kompaniji na svijetu za kontejnerski transport robe brodovima i kopnom.



"Maersk" i proizvodi rashladne kontejnere koji služe za transport kvarljive robe. Kontejneri se iznajmljuju špediterima koji ugovaraju transport pošiljke za klijente, sačinjavaju prateću dokumentaciju i isporučuju teret krajnjim primaocima.



"Sedmično u barsku luku stigne oko 50 kontejnera sa bananama. U ovu luku stižu banane za Crnu Goru, Kosovo, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu", rekao je izvor iz vrha policije "Vijestima", kada je otkrivena pošiljka kokaina.



Crnogorska policija je 15. juna saopćila da su ispitali više osoba u vezi sa spornim kontejnerom. Izvor iz policije saopćio je da su saslušani vozač kamiona koji je trebalo da preuzme kontejner, špediter i pomorski agent. Svi su negirali da imaju bilo kakve veze sa pošiljkom kokaina.



"U koordinaciji sa nadležnim tužiocem policijski službenici sprovode dalje policijsko–tužilačke aktivnosti u ovom predmetu, usmjerene na identifikovanje lica koja su uputila pošiljku sa kokainom, kao i lica koja je trebalo da je preuzmu radi daljeg neovlaštenog stavljanja u promet", saopćeno je iz Uprave policije.



U saopćenju se kaže da će "dalje aktivnosti, osim sa drugim nadležnim organima na našoj teritoriji, preduzimati i u saradnji sa sigurnosnim službama drugih država".



Nije jasno da li je crnogorska policija znala za operaciju DEA, prije nego što je Uprava carina otkrila kontejner sa kokainom.





