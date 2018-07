Prvi stanari se useljavaju u Kulu A Beograda na vodi koja ima 20 spratova i 296 stanova. Useljavanje je ove godine nekoliko puta odlagano. Prvo je bilo planirano za kraj marta, zatim za juni, a uslovi za useljenje su se stekli, pošto je Ministarstvo građevinarstva tek juče izdalo upotrebnu dozvolu za zgrade na savskoj obali.

Foto: Tanjug

Prvi stanari ulaze u svoje stanove u zgradama čija je izgradnja započeta 2015. godine.



To su oni građani Srbije ili građani nekih drugih zemalja koji su imali da za stan u ovoj zgradi izdvoje po kvadratu od 2.500 do 5.000 eura. Najeftiniji stan sa jednom spavaćom sobom ovdje košta 156.000 eura. A cijena stana zavisi i od kvadrature, pogleda ili sprata na kojem želite da živite.



Iako zamjenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, tvrdi da je današnjim useljenjem završena prva faza izgradnje Beograda na vodi - po planu koji su 2015. godine predstavili tadašnji premijer i gradonačelnik Aleksandar Vučić i Siniša Mali, prva faza trebalo bi da bude završena do 2019. godine, a u okviru nje "biće gotova glavna kula, dva stambena kompleksa, poslovni i tržni centar, hotel i biće izmještena glavna željeznička stanica".



Za sada je izgrađen stambeni kompleks i izmještena stanica, postavljen kamen temeljac za kulu i konstrukciju shopping centra. Investitor je za prvu fazu trebalo da uloži 300 miliona eura, što je učinjeno, ali je ipak polovina od toga data u vidu kredita.



Srbija je raščistila savsku obalu, dala zemljište na korišćenje na 99 godina, usvojila lex specijalis kojim je ovaj projekat proglašen za projekat od nacionalnog značaja.



Podsjetimo i da su u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine protivpravno srušeni objekti u Hercegovačkoj.



Kako je Siniša Mali objasnio 2015. godine, onaj ko daje zemljište dobija oko 30 odsto profita, a 70 procenata zarade dakle odlazi investitorima.



Druga faza trebalo bi da bude završena do 2023. godine. Ona će podrazumijevati izgradnju preostalih stambenih i poslovnih kompleksa, zelenih površina, škole i vrtića.



Treća, posljednja faza, prema planu treba da bude završena do 2045. godine.



Za čitav projekat planirano je da arapski patner uloži 3,5 milijardi eura, a Srbija 270 miliona.



Vučić: Ostvarenje jednog od velikih snova



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom otvaranja prvih zgrada u projektu "Beograd na vodi" da je to ostvarenje jednog od velikih i bezbrojnih snova.



"Uradili smo ono što smo obećali - od prljavštine i rugla stvorili smo jedan od najljepših djelova u jugoistočnoj Evropi. Beograd je konačno sišao na rijeke. Uskoro pored rijeke niče cio novi grad, naš 'Beograd na vodi'", rekao je Vučić na šetalištu u tom novom naselju.



On je rekao da se useljava prva zgrada u "Beogradu na vodi", a da uskoro "niče najviša kula u ovom djelu Evrope".



"Prvu utakmicu, prvo prvenstvo, danas smo na ovoj rijeci osvojili", rekao je Vučić.



On je rekao da "Beograd na vodi" pripada cijeloj Srbiji i da pokazuje da je država krenula naprijed, prenosi Beta.



"Ovo što smo danas radili u Beogradu, sutra ćemo u Nišu, Kraljevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Leskovcu i svuda u Srbiji", rekao je Vučić i dodao da "danas gradimo grad koji se smješi svakome od nas" i pokazuje "najljepše lice Srbije".



On je dodao da je to poziv Srbima u svijetu da se vrate u svoju domovinu.



Predsjednik je zahvalio šeiku Muhamedu bin Zajedu "koji je od početka vjerovao u taj projekat".



