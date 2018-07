Predsjednik Kosova Hašim Tači tvrdi da će Rusija promjeniti stav o Kosovu kada, kako je rekao, bude postignut dogovor sa Beogradom.

Tači je, kako prenosi portal Koha.net, rekao da je pozicija Rusije poznata, te da je o tome razgovarao tokom nedavnog susreta sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim u Ankari, koji mu je rekao da, ukoliko Beograd i Priština postignu dogovor, stav Rusije će biti u skladu sa tim dogovorom.



"Tu nema nikakvih novina, to je nešto što je poznato i ne mislim da će Rusija imati drugačiji odnos prema Srbiji od onog kakav je danas. Došli smo do sporazuma Kosova i Srbije o normalizaciji, pomirenju i uzajamnom priznavanju. Protivnicima nezavisnosti stalno poručujemo da nas ne mogu zaustaviti na putu ka članstvu u EU, NATO i Ujedinjene nacije", rekao je Tači, prenijela je Koha.net.



Govoreći o transformaciji KBS u oružane snage, Tači je rekao da je dobro što je, uprkos preprekama, nadležno ministarstvo iznelo jasan stav da će oni, kako je rekao, koji napuste KBS automatski biti izopsteni iz kosovske vojske.



"Želimo da uspostavimo profesionalnu vojsku, multietničku i po standardima NATO-a, tako da bilo ko, ko pokuša da to zaustavi iz Beograda, neće moći da zaustavi evroatlantsku budućnost Kosova, uspostavljanje vojske i multietničnost ove nove sile na Kosovu. Dobro je da je preko 10 odsto sastava KBS čine manjinske zajednice, oko pet odsto su Srbiji 30-40 su ostali i mnogi drugi će još biti integrisani. Mi ćemo tu biti zajedno i raditi na izgradnji Kosova i niko neće biti u stanju da stavi veto na taj proces", rekao je Tači.



Tači, međutim, nije komentarisao oslobađanje Srba, pripadnika KBS i saopštenje ruskog ministarstva spoljnih poslova u vezi sa tim.





