Specijalni sud u Beogradu oslobodio je bivše pripadnike Jedince za specijalne operacije (JSO) optužbi za organizovanje oružanje pobune 2001. godine.

Sud je donio jednoglasno odluku kojom su oslobođeni nekadašnji komadant JSO-a Milorad Ulemek Legija koji nije prisustvovao izricanju presude, bivši komadant Zvezdan Jovanović, Veselin Lečić, Dragiša Radić, Vladimir Potić, Dragoslav Krsmanović i Mića Petraković.



Predsjedavajući sudskog vijeća Dragomir Jerasimović je rekao da je oslobađajuća presuda donijeta poslije detaljnog uvida u materijalne dokaze i iskaze svjedoka na osnovu kojih je zaključeno da nije riječ o pobuni, već o protestu.



On se pozvao i na stenogram sa sjednica vlade kojima je predsjedavao srbijanski premijer Zoran Đinđić, na kojima je konstatovano da nije bila ugrožena bezbjednost države i da se na njima korištena riječ protest, a ne pobuna.



U prilog svojoj presudi, on je kazao da vlada nije proglasila vanredno stanje i da službe bezbjednosti nisu stavljene u borbenu gotovost.



Jerasimović je kazao i da nije bila ugrožena bezbjednost građana, o čemu svjedoče zabilježeni vidio materijali.



On je naveo da su biši pripadnici Surčinskog klana svjedočili na osnovu posrednih dokaza tokom postupka.



Kazao je i da su svjedočenja Čedomira Jovanovića i bivšeg ministra Dušana Mihajlovića bila u suprotnosti s dokazima i da su u pitanju "naknadna sjećanja".



"Da nije bilo oružane pobune u tome govori u prilog kako se ponašala država Turska u takvoj situaciji, ovde su takve rekacije izostale", kazao je sudija.



Po optužnici, JSO je od 9. do 17. novembra 2001. godine otkazala poslušnost komandi, povukla svoje pripadnike u centar u Kuli, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahtjeve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Zorana Đinđića, da prekine sa pobunom.



Operativni dio JSO-a borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata je blokirao autoput - 10. novembra Novi Sad-Subotica, a 12. novembra autoput kroz Beograd kod Sava centra.



Na taj način je, kako se navodi u optužnici, vrlo jasno iskazana spremnost Jedinice za primjenu nasilja ako se ne prihvate njeni ultimativni zahtjevi za smjenu tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića.



Takvim postupanjem Jedinice, bili su neposredno ugroženi bezbjednost i ustavni poredak zemlje, navodi se u optužnici.



Pobuna JSO-a je označavana kao uvod u ubistvo srbijanskog premijera Đinđića, za šta zatvorske kazne od 40 godina služe Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović.



Pobuna JSO-a je okončana pošto je Đinđić pristao na kompromis i smijenio načelnika resora DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mihajlovića i na njihova mjesta postavio Andriju Savića i Milorada Bracanovića, bliskog Ulemeku.



Formalni razlog za pobunu bio je hapšenje braće Banovića, optuženih pred Haškim tribunalom.



Protiv optuženog Dušana Maričića potupak je razdvojen, jer je vještačenjem utvrđeno da zbog lošeg zdravstvenog stanja ne može da prati suđenje.





