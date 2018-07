Crnogorski predsjednik Milo Đukanović rekao je u četvrtak navečer povodom crnogorskog Dana državnosti kako je Crna Gora nepovratno na putu europskih integracija, te da želi, kroz partnerski odnos uzajamnog uvažavanja, usvajati europske standarde koji će je učiniti dijelom suvremene civilizacije.

Milo Đukanović / 24sata.info

Đukanović je rekao da Europa mora znati, ako sebi želi dobro, da Balkan ne smije ostati izvan nje.



"Vjerujemo u ideju ujedinjene Europe i u snagu EU-a da nađe odgovore na suvremene izazove. Vjerujemo da je politika proširenja na zapadni Balkan važan dio vizije europske budućnosti", rekao je Đukanović.



On je rekao da je Crna Gora, koja je 11 godina od stjecanja neovisnosti postala punopravna članica NATO-a, zemlja predvodnica u pregovaračkom procesu za članstvo u EU-u, ali i važan faktor regionalne stabilnosti, bez otvorenih pitanja sa susjedima, prenosi Hina.



Đukanović je rekao da Crna Gora obilježava 13. srpnja - Dan državnosti - s ponosom i velikom nadom u doglednu bolju europsku budućnost, kao i da je, igrom povijesne sudbine, to datum koji je "do vječnosti uzdigao crnogorsko državno i nacionalno ime".



(FENA)