Migrantska kriza, suradnja zemalja jugoistočne Europe i sprečavanje krijumčarenja ljudi glavna su tema dvodnevnog sastanka u Innsbrucku u Austriji ministara unutarnjih poslova država EU-a, uključujući i hrvatskog ministra Davora Božinovića koji je novinarima u četvrtak izjavio da Hrvatska neće dopuštati ilegalne migracije, ali će i dalje pokazivati humanost i solidarnost s onima koji stvarno trebaju pomoć.

Davor Božinović

Stajalište Hrvatske je da ćemo kao i do sada štititi svoje granice, nećemo dopuštati ilegalne migracije, a istodobno pokazujemo humanost i solidarnost s onima koji stvarno trebaju pomoć, kazao je Božinović.



Ministri su na sastanku iznosili svoje stavove nakon što je Europsko vijeće 28. lipnja donijelo zaključke vezano za sveobuhvatniji pristup rješavanju migrantske krize na razini Europske unije. Europsko vijeće ponovno će se sastati u listopadu pa ministri i Komisija do tada trebaju pripremiti konkretnije prijedloge oko onoga oko čega će biti moguće postići dogovor.



"Što se tiče Hrvatske, mi smo u onom dijelu, u kojem je i na Vijeću hrvatska pozicija bila primijećena i ugrađena u zajednički dokument, inzistirali na radu s državama koje su na tzv. balkanskoj ruti u smisli da im se pruži i politička i profesionalna pa i financijska pomoć jer pomažući njima zapravo pomažemo Europskoj uniji", kazao je Božinović.



Zaključio je da će, budu li te države učinkovitije, dolaziti manje ilegalnih migranata na granice Europske unije pa tako i Hrvatske.



Ministar je također rekao da će FRONTEX dobiti više sredstava i proširiti svoje djelatnosti, te povećati broj izvršitelja. Kad je riječ o istočno-mediteranskoj ruti bitno je da se čim prije zaključe statusni sporazumi svih ovih država s FRONTEX-om kako bi se i FRONTEX mogao rasporediti na granice i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Albanije i možda još i neke države u tom području.



Upitan kako će se to odraziti na Bosnu i Hercegovinu, ministar je rekao da tamo jesu migranti, ali hrvatska policija tu djeluje vrlo efikasno, vrlo je fleksibilno organizirana.



Europu, dodao je, zabrinjavaju kriminalne skupine koje su zbog visokih prihoda od krijumčarenja ljudi aktivne na području Europske unije.



"Mi to rješavamo, rekao bih, vrlo efikasno. Samo ove godine već nekih 194 slučajeva je riješeno. Tako da mislim da im se to ni ubuduće neće isplatiti", poručio je hrvatski ministar, javlja Hina.



