Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Ankari, gdje je prisustvovao inauguraciji predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, da očekuje dalje unapređenje saradnje Turske i Srbije i istakao značaj toga što njegova zemlja ima tako snažnog regionalnog partnera kao što je Turska.

Foto: Tanjug

Kazao je da mu Erdogan priredio veoma srdačan prijem i da mu je rekao da dvije zemlje imaju puno toga da urade u budućnosti i puno zajedničkih stvari da rješavaju, i po pitanju ekonomije, kao i politike.



"Očekujem da našu saradnju i dalje unapređujemo, očekujem da uskoro u Srbiji ponovo vidimo turskog predsjednika i mislim da je to veoma važno za budućnost Srbije. Važno je da imamo tako snažnog regionalnog partnera kao saveznika, a ne kao protivnika i neprijatelja i veoma sam ponosan, to je rezultat naše politike", rekao je Vučić novinarima u Ankari.



On je rekao da je razgovarao i sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, sa albanskim premijerom Edijem Ramom i predsedavajućim Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem.



Najkraći susret s Tačijem, jer s njim inače najviše razgovara



Vučić je rekao je da je možda najkraće razgovarao s Tačijem jer s njim najviše razgovara i da ih "očekuju uskoro teški razgovori", nova runda razgovora u Briselu.



Na pitanje da li će nova runda biti 25. jula, Vučić je rekao da ne zna, ali da je on mislio da će biti i ranije.



"Ne znam da li ćemo postići rješenje i kao što sam više puta rekao ne samo da nisam siguran u to nego ne znam šta bih vam ovog puta više o tome govorio ali ono u šta sam siguran to je da ćemo da se borimo za rješenje, da pokušamo da uradimo sve što je najbolje", rekao je Vučić.



Vučić je rekao da je imao brojne bilateralne susrete među kojima i sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovom i s mnogim drugim i da su ovakve prilike dobre "gdje uvijek možete nešto za svoju zemlju da uradite".



Sa Orbanom sam razgovarao o situaciji u Evropi, o strateškom putu Srbije i o tome gdje Srbija i Mađarska vide svoje mjesto u budućnosti, kako da ojačaju saradnju, uvećaju mađarske investicije u Srbiji, ali i kako dalje da osnaže Srbiju, rekao je Vučić.



"Mislim da smo s Orbanom postigli visok nivo saglasnosti, oni na svakom mjestu govore dobro o Srbiji, pozivaju Evropu da što prije prihvati Srbiju kao svoju prvu novu članicu," rekao je Vučić i dodao da je na tome zahvalan mađarskom premijeru i ocijenio da s Mađarima Srbija ima najbolje odnose u savremenoj historiji.





(BETA)