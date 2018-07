Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u Soči gdje će večeras pratiti utakmicu s Rusijom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Foto: Pixsell

Nju su ispred hotela dočekali izbornik Zlatko Dalić i predsjednik HNS-a Davor Šuker, a ona im je poželjela uspjeh.



"Neće mi biti lako suzdržavati se u emotivnim trenucima", rekla je Grabar-Kitarović aludirajući na to da će na utakmici ovaj put biti u VIP loži, a ne među navijačima kao što je to često do sada bio slučaj te dodala da vjeruje u dobru utakmicu i pobjedu Hrvatske.



Naglasila je da joj se izbornik Dalić čini opušten uoči velike utakmice.



"Dalić je posebna osoba i izvrstan izbornik. Zna prepoznati vrijednost u svakom igraču, ali je i izvrstan psiholog koji im zna podignuti moral", kazala je predsjednica o izborniku, prenosi Večernji list.



(24sata.info)