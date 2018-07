Kao odgovorna Vlada koja se trudi da radi u interesu svojih građana, važno nam je da smo otvoreni, dostupni građanima, da smo orijentisani na rezultate i ispunjavamo obećanja koje smo dali našim građanima.

Cijela Vlada i svi ministri u Vladi radili su vredno, posvećeno i jako sam zadovoljna rezultatima koje smo postigli kao tim. Uverena sam da su ovi rezultati pomerili napred i nas kao društvo i našu zemlju, izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić na konferenciji povodom godinu dana Vlade na čijem je čelu, javlja Anadolu Agency (AA).



U podnošenju izveštaja građanima Srbije, o tome šta je radila njihova Vlada, kako je ocenila na konferenciji za novinare održanoj na Paliću, Brnabić je izjavila da je osnova dobrih rezultata bio timski rad. Na bini iza nje, bili su ministri i predstavnici svih ministarstava u Vladi Srbije.



"Mi smo ovde jedan isti tim sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa njegovim timom i zajedno nastavljamo reforme pokrenute u mandatu njegove Vlade", naglasila je predsednica Vlade Srbije.



Ona je iznela 10 najvažnijih rezultata Vlade Srbije, navodeći da se popravlja standard stanovništva, povećanjem penzija, plata u javnom sektoru, kao i povećanjem minimalne cene rada u privatnom sektoru.



Kako je kazala na "Doing business" listi Svetske banke, Srbija se popela na 43. od 190 zemalja širom sveta, što je najbolja pozicija ikada. Takođe, po Svetskoj banci, Srbija je proglašena liderom u sprovođenju reformi u Jugoistočnoj Evropi.



"Nastavljamo da čuvamo fiskalnu disciplinu, odgovorno se ponašamo prema novcu poreskih obveznika i prema javnim finansijama“, rekla je Ana Brnabić, dodajući da je na dan 4. jula država Srbija imala suficit od 29,7 milijardi dinara, a da je javni dug iznosio 59,6 odsto BDP-a, čime se nastavlja trend opadanja javnog duga.



Ona je naglasila da ekonomski rast ostaje prioritet Vlade Srbije i da je, prema izveštaju "Financial Timesa“, Srbija privukla čak 12 puta više stranih investicija, nego što se očekuje za ekonomiju veličine ove zemlje.



"Prvaci smo sveta po indeksu privlačenja stranih investicija u konkurenciji 94 zemalja sveta", kazala je Brnabić, dodajući da je u prvoj godini rada vlade zaključeno 35 ugovora sa domaćim i stranim investitorima ukupne vrednosti od 250 miliona evra, čime je otvoreno više od 9.000 radnih mesta.



Rast BDP-a u prvom kvartalu ove godine bio je 4,6 odsto što je najviši rast u protekloj deceniji, ocenila je premijerka Srbije.



Ona je rekla da će razvojnim merama Vlada nastojati da mlade zadrži u zemlji, kao i da je digitalizacija šansa Srbije da bude deo modernog sveta.



Govoreći o infrastrukturnim radovima, navela je da je do sada uloženo više od 81 milijardi dinara u putnu i železničku infrastrukturu, i da je pokrenut novi ciklus investicija u infrastrukturi vredan pet milijardi evra koji, između ostalog, uključuje izgradnju "Autoputa mira" od Niša, preko Merdara, Prištine, Tirane do luke Drač i autoputa Beograd-Sarajevo.



"Ne vodimo politiku u teoriji, već imamo konkretne rezultate koji svaki dan mogu nešto da znače našim građanima", naglasila je predsednica Vlade Srbije .



Govoreći o bezbednosti, iznela je podatak da je u 2017. godini zabeležen najmanji broj krivičnih dela u proteklih 30 godina, dok je u delu spoljne politike saopštila da je glavni politički cilj punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji.



Ona je još kazala da je u prvoj godini mandata njene Vlade otvoreno četiri nova pregovaračka poglavlja u pregovorima sa EU, a da su Srbiju posetili visoki važni evropski i svetski lideri i zvaničnici.



Predsednica Vlade Srbije je izjavila i da je u proteklih godinu dana, zaključno sa današnjim danom, šest zemalja povuklo odluke o priznanju nezavisnosti Kosova. Ona je pitanje Kosova okarakterisala kao "pitanje unutrašnje politike".



"Ostajemo dosledni u našoj politici prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, ali smo duboko i iskreno posvećeni dijalogu kao jedinom putu dolaska do održivog kompromisa", zaključila je Brnabić.



Ona se zahvalila građanima Srbije na strpljenju jer su reforme proces za koji je potrebno strpljenje te pozvala medije i civilno društvo da budu konstruktivni partneri radu Vlade Srbije i da podstiču kulturu dijaloga u društvu.



Zbog obeležavanja godinu dana rada Vlade Srbije, Subotica je danas bila sedište aktivnosti ministara, ali i predstavljanja ministarstava, a posebnu pažnju posetilaca privuklo je predstavljanje Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, a na centralnom gradskom trgu svirao je policijski orkestar.



U okviru posete Subotici, predsednica Vlade Srbije posetila je, između ostalog, nemačku kompaniju Norma grupa koja proizvodi delove za automobilsku industriju, zapošljava 1.200 ljudi i izvozi robu u 50 zemalja sveta.



Ona je tom prilikom iznela podatak da je Srbija apsolutni lider u privlačenju stranih investicija u regionu Zapadnog Balkana i da je u prvih pet meseci ove godine neto priliv direktnih stranih investicija isnosio 1,1 milijardi dinara, što je za skoro 160 miliona evra, ili 16,8 procenata više nego u istom periodu prethodne godine.







