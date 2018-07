Ispijanje alkohola na šibenskim legendarnim zidićima postaje prošlost. Ekipa koja redovno igra trešetu u hladovini na javnoj površini uz omiljeno pivo sada to može zaboraviti.

Ilustracija / 24sata.info

“Ne treba ljudima braniti, neka ljudi troše ono što imaju, gdje mogu, gdje im je jeftinije. U kafić ne mogu ići svi. Skupo je za nas to”, kaže Meho Šonjić iz Šibenika.



“Ima dosta i onečišćavanja javnih površina i pojedinci neukusno dobacuju prolaznicima. Komunalni redari će sprovoditi postupak. Oni će donijeti odgovarajuće prekršajne naloge i kazne su predviđene od 1.000 do 2.000 kuna”, kaže Miroslav Lucić iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Šibenika.



Alkohol će se moći piti samo u ugostiteljskim objektima i na njihovim terasama.



“Nama ugostiteljima to pomoći neće niti može. Bilo bi grubo reći da će nama to povećati promet”, kaže Joso Smolić, ugostitelj i predsjednik Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.



Šibenik je novi u nizu gradova koji uvodi restrikcije za nepoželjno ponašanje.



Vodice konzumaciju alkohola na javnim površinama kažnjavaju sa 500, Dubrovnik neprikladno oblačenje sa 1.000 kuna, a Novalja i jedno i drugo istim iznosom.



U Hvaru je 1.000 kazna za alkohol, a za razgolićenost 2.000.



I dok se u Hvaru ovih dana ugostitelji protiv povećanja najma terasa bore prijedlogom učestalijeg kažnjavanja nepoželjnog ponašanja, u Dubrovniku još nema represije.



“Naši komunalni redari dosad nisu naplatili nijednu kaznu jer uvijek idu na onu mjeru da pokušaju prvo upozoriti”, kaže Marijana Aksić, portparol grada Dubrovnika.



Za razliku od Dubrovnika, u Šibeniku zasad ne planiraju postavljati znakove upozorenja. Šibenik trenutno ima samo pet komunalnih redara. S obzirom na to da je na području grada, uz domaće stanovništvo, i 13.000 turista, to apsolutno nije dovoljno. U gradskoj upravi poručuju da će taj broj uskoro povećati, prenosi Dnevnik.hr.



Nadzor alkohola sprovodiće zajedno sa policajcima jer jedino policija na terenu može tražiti lične isprave od počinioca.



U Vodicama ovakav pravilnik provode treću godinu zaredom. Kažu da su dosad napisali tek 30-ak kazni, ali da se stanje popravilo jer ljudi više paze.



U Šibeniku nisu problem turisti, nego domaći stanovnici. Gradsko vijeće odluku je usvojilo, a pravilnik će u primjeni biti od ponedjeljka.



(24sata.info)