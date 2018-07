Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Solunu, pred početak sastanka kvadrilaterale, da će od Grčke i Rumunije, koje nisu priznale nezavisnost Kosova, tražiti da ostanu čvrste u svom stavu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ja ću govoriti o odnosu Beograd i Prištine i nastavku dijaloga. Dve od tri zemlje (učesnice sastanka) nisu priznale Kosovo i od njih ću tražiti da ostanu čvrste u svom stavu. A našim bugarskim prijateljima ću pokušati još jednom da obajsnim koji su naši stavovi", rekao je Vučić.



Na pitanje o nedavnoj opasci Johanesa Hana da nije Kosovo "sve i svja" kad je riječ o napretku Srbije na putu ka EU, Vučić je rekao da na sastancima sa stranim državnicima, koji obično traju dva sata, od 120 minuta razgovora, o Kosovu razgovaraju 119 i po minuta.



"A, pola minuta pred izlazak na konferenciju za novinare pričamo o ostalom. Prosto ljudi treba znaju i da ne pomisle da postoji neka druga tema koja može da se meri i poredi sa Kosovom", rekao je Vučić srpskim novinarima.



"To znaju i naši međunarodni, pre svega zapadni partneri, a drugo je predstava za javnost", dodao je on.



Upitan da li ima li šatl diploamtije na dnevnom nivou i šta se sada dešava sa pregovorima, on kaže:



"Lagao bih ako bih rekao da nemamo svake nedelje neki razgovor. Imamo, što je i normalno. Da li ima pomaka, da li se dogodilo nešto značjano - nije. To je sve što mogu da kažem, sve ostalo ne bi bilo fer i ne bi bilo tačno", zaključio je Vučić.





(Tanjug)