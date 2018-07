Viši državni tužilac Hasan Lukač odredio je trodnevno zadržavanje Edini Kastrati (18) nakon što je priznala da je 29. juna svog četvoromjesečnog sina bacila u Plavsku rijeku.

Tužilac je taj postupak Kastratijeve, koja je do prošle sedmice živjela sa nevjenčanim suprugom V.H. (24) i drugim 18-mjesečnim sinom, kvalifikovao kao krivično djelo teško ubistvo-ubistvo djeteta, za koje je zaprijećena kazna od najmanje deset godina zatvora, pišu Vijesti.me.



“Radi se o djetetu koje je staro svega 4 mjeseca, ona je u cjelosti priznala izvršenje krivičnog djela, iznoseći posebno razloge a to je da je imala određene nesuglasice sa svojim suprugom koji je navodno tukao, govorio neke pogrdne riječi i da više nije htjela sa njim da živi i da je to bio razlog da se riješi tog djeteta”, rekao je Lukač.



Izvor iz istrage ispričao je da je Kastrati, iznoseći svoju odbranu, objasnila da je u petak popodne bebu obukla, nahranila, zamotala u ćebe i otišla iz roditeljske kuće u Plavu. Tri dana ranije napustila je sa djetetom kuću u selu Hoti kod Plava, gdje je živjela sa djecom, suprugom i njegovim roditeljima.



“To mi je sinulo odjednom, dok je sin spavao. Umotala sam sina u ćebe i otišla do rijeke. Tu sam ga bacila u talase i kad sam vidjela da nizvodno pluta, okrenula sam se i vratila”, ispričala je Kastrati tužiocu, izražavajući kajanje i žaljenje što je to uradila, prenio je “Vijestima” izvor iz istrage.



Navodno je saopštila tužiocu da je prvo htjela da ga ostavi na nekom putu kojim niko ne prolazi, kako bi tu umro.



„Rekla je da je nisu htjeli ni muž, ni otac sa tim djetetom“, rekao je sagovornik „Vijesti“.



Kastrati se sa V.H. navodno vidjela nekoliko puta otkad je bacila bebu u rijeku, jer je poslom bio u Plavu. Njemu su navodno bili sumnjivi njeni odgovori na pitanje gdje je dijete, pa je prekjuče prijavio njegov nestanak, a Kastrati je uhapšena preksinoć.



Izvor iz istrage je rekao da je ona ranije više puta odlazila od svog nevjenčanog supruga koji je sumnjao da je on otac mlađeg djeteta, što je navodno bio i uzrok njihovih čestih svađa.



Lukač je Vijestima potvrdio da je tokom izviđaja pretražen teren oko Plavske rijeke, ali dijete još nije pronađeno.



“Nakon isteka tužilačkog zadržavanja donijeću naredbu za sprovođenje istrage sa predlogom za određivanje pritvora, a onda slijedi i saslušanje većeg broja svjedoka, kao i posmatranje osumnjičene od strane ljekara odgovarajuće struke”, najavio je Lukač.



