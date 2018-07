Saborskog zastupnika iz Živog zida Ivana Pernara ponovno su zaštitari danas izbacili iz Hrvatskog sabora, nakon što je više puta opomenut od strane predsjednika tog sabora Gordana Jandrokovića.

Pernar je u utorak u Saboru zatražio stanku da govori o jednoj deložaciji koja je u tijeku, iako je to suprotno saborskom Poslovniku. Upozoren je da se o "slobodnim" temama zastupnika ne može govoriti do 13 sati, kada su one na redu, no Pernar je nastavio pričati. Ugašen mu je mikrofon, no Pernar se nije dao.



U konačnici su zaštitari zamoljeni da ga izbace, piše Jutarnji list.



Pernar je izbačen i u ponedjeljak navečer, kada se u Saboru raspravljalo o zahtjevima za raspisivanje referenduma dviju građanskih inicijativa, inicijative "Narod odlučuje" o promjeni izbornog sustava i inicijative "Istina o Istanbulskoj" o otkazivanju Istanbulske konvencije.

(FENA)