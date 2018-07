Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom razgovarao i o Kosovu i Metohiji, napomenuvši da je posao Srbije da teži dogovoru i da nađe kompromis. Hahn je istakao da je KiM aktuelno pitanje, ali da nije samo ono važno za dalji razvoj Srbije na putu eurointegracija, već da ima još mnogo elemenata koji su podjednako bitni.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Aleksandar Vučić je na zajedničkoj konferenciji sa Johannesom Hahnom nakon sastanka u Beogradu rekao da odnos između Beograda i Prištine ne zavisi potpuno od nas.



"Naše je da sačuvamo mir u odnosima sa Prištinom, da razgovaramo i tri puta dnevno ako je potrebno da bismo sačuvali živote na KiM", ukazao je predsjednik Srbije.



Dodao je da je "jasno da se ne nalazmo u lakoj situaciji" i da ne žele svi kompromis, imajući u vidu, kako kaže, stavove koji se iznose, uključujući i neke današnje.



Napomenuo je da je, uprkos tome, naš posao da težimo dogovoru i pronađemo taj kompromis.



"Bolje je da 10 godina razgovarate i da se mučite nego da imate jedan sat ratova. Srbiju niko neće moći da ponižava i da sruši bez obzira na to koliko se nekima činilo da je to moguće", naglasio je Vučić.



Srbija će, istakao je, u regionu uvijek biti faktor stabilnosti i mira.



Upitavši se da li je optimista po pitanju kompromisa ili ne, odgovorio je da nikog ne želi da kritikuje pred zvaničnicima EU, ali da je jasno da ne žele svi kompromis.



Vučić: Predstoji još mnogo posla



Poručio je da je Srbiji mjesto u Evropi, ali da predstoji još posla i mnogo truda.



"Jasno je, naravno, ukoliko budemo mogli da riješimo pitanje Kosova, i kada sve to budemo riješili, nadam se da ćemo biti blizu Evrope", podvukao je, ali i dodao da ne želi da obećava građanima ono što ne zavisi samo od Srbije.



Sve što radimo, ponovio je, ne radimo zbog EU, već zbog sebe i sopstvenog napretka, jer sve mjere, kao što su nas dovele do boljih ekonomskih rezultata, treba da nas dovedu i do većeg povjerenja u pravni sistem.



"A, onda, kada više ne zvisi sve od nas, lakše ćemo da progutamo neke stvari, a pod tim mislim da li će nas brže ili sporije prihavati u EU", rekao je Vučić.



Dodao je da vjeruje Nemačkoj i drugim zemljama Unije, da će prevazići njihove probleme i da će ono što se na sastancima govorilo o bržoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana i ostvariti.



Vučić je zahvalio komesaru Hahnu od koga je, kaže, mnogo naučio.



"Razgovarali smo o stanju u Evropi i svijetu. Mi kao mala zemlja moramo da pronađemo svoje mjesto pod suncem, ali i da budemo posvećeni rješavanju svojih problema", ukazao je Vučić.



Zahvalio se Hahnu na posvećenom poslu i racionalnom pristupu rješavanju problema u regionu, kao i problemima koji se tiču Srbije.



Vučić: Najveći privredni rast u regionu za prvih pet mjeseci



Predsjednik Srbije je dodao da je sa Hahnom razgovarao i o ekonomskoj sferi, te zahvalio EU na značajnim investicijama u Srbiju.



"Trgovinska razmjena raste, 48 odsto rasta gvožđa i čelika, sve više kompanija koje ulažu u našu zemlju", ukazao je Vučić.



Takođe, kada je riječ o ekonomiji, predsjednik je istakao da je danas stigao zvaničan izvještaj po kom Srbija ima najveći rast u regionu od 4,6 odsto za prvih pet mjeseci.



"Iza nas su Mađarska, Crna Gora i Albanija, najniži rast je u Makedoniji sa -0,1. Svima želim da budu uspješniji. Želim da kod nas bude godišnji rast od 3,8 do 4,1-4,2 odsto. Hahn zna da Srbija treću godinu zaredom ima suficit u budžetu", napomenuo je predsjednik.



Dodao je da će nivo javnog duga do kraja godine biti manji od 50 odsto BDP, a bio je 79 odsto kada je on preuzeo funkciju premijera.



"Pokazali smo kako kasa može da se na domaćinski način može i puniti i prazniti, da se pružimo koliko možemo, ne mnogo više od toga", kaže predsjednik Srbije.



Hahn: Od vladavine prava zavisi brzina pristupa



Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je da je vladavina prava u srcu pregovora sa EU, kao i da je to faktor koji određuju brzinu procesa pristupanja EU.



Ukazao je da je Vučić sa punim pravom govorio o srpskim građanima i šta oni zaslužuju, kao i da sve što se radi se radi u interesu građana Srbije, a ne da bi se zadovoljili predsjednik ili evropski zvaničnici.



"Radi se o tome da se postigne bolji kvalitet života, više mogućnosti, bolja ekonomska perspektiva i to je ono što je najvažnije", dodao je Hahn.



Napomenuo je da mu je drago što je imao priliku da bude svjedok potpisivanja finansijskog sporazuma od 41 milion eura.



"U okviru tog programa finansijske pomoći Evropska unija će podržati reforme u domenu vladavine prava, usklađivanja sa evropskim zakonima i ukupnom jačanju državne uprave u Srbiji", naveo je Hahn.



Naveo je da će 26 miliona iz tog programa biti korišćeno da se pomogne Srbiji u reformama u pravosuđu, što će dovesti do efikasnijeg i nezavisnijeg pravosudnog sistema.



"Samim tim EU će podržati glavne institucije u domenu pravosuđa, Ministarstvo pravde, državno pravosudno veće i republičko javno tužilaštvo u ostvarivanju tog zadatka na jedan efikasan način", kaže Hahn.



Pored toga, ta sredstva će biti upotrebljena da se poboljašaju i radni uslovi u pravosuđu time što će se pomoći implementacija jednog sistema za centralizovano vođenje predmeta i time što će se izgraditi novi sud i prostori za tužilaštvo u Novom Sadu.



"Vladavina prava ključna u privlačenju investitora"



Hahn je podvukao da je vladavina prava ključna i u privlačenju investitora, jer kvalitet pravosuđa utiče na odluku ulagača da negdje investiraju.



"Dobre ekonomske performanse, koje su iznad evropskog prosjeka, su dio evropske perspektive koja utiče pozitivno na provlačenju investitora, koji zauzvrat stvaraju nova radna mjesta i perspektive. S tim u vezi je važan kvalitet pravosuđa, jer to suštinski utiče na život svih ljudi", objasnio je Hahn.



Prema njegovim riječima kvalitet rada sudova, navodeći posebno i apelacioni, mora da se poboljša.



Najavio je da će na temu vladavine prava razgovarati i sa premijerkom Anom Brnabić, dodajući da će se osvrnuti i na amandmane na Ustav, kao i okruženje u Srbiji u kojem je u potpunosti moguće upražnjavanje slobode izražavanja.



Pozdravio je početak rada na strategiji za medije, ocijenjujući da je to korak u pravom smjeru, kojim treba ići.



Izrazio je nadu da će se pozitivni zamah, koji postoji, zadržati.



"Ovih 41,2 miliona eura nije mnogo, to je mali dio velike finansijske pomoći EU, koju ona daje iz opravdanih razloga. To je odraz našeg snažnog opredjeljenja da u punoj mjeri podržavamo Srbiju u procesima evropskih integracija. Prosječna finansijska pomoć Srbiji godišnje je oko 200 miliona eura", rekao je Hahn dodajući da je do sada EU dala preko dvije milijardi eura nepovratne pomoći.



Takođe je podsjetio da dvije trećine trgovinske razmjene Srbije otpada na EU, te da srpski izvoz u Uniju stalno raste.



Isto tako je rekao da evropski investitori čine 80 odsto stranih ulagača u Srbiji i da su samo prošle godine investirali oko milijardu eura.



"Sve te investicije stvaraju nova radna mjesta, poboljšavaju stanje u Srbiji. Budite uvjereni da smo opredjeljeni daljem razvoju Srbije, procesu pridruživanja. Taj proces zahtijeva podršku cijelog društva", zaključio je Hahn.



Na kraju obraćanja, Hahn je političarima i građanima u Srbiji poželio toplo ljeto poslije kišovitog početka, rekavši da svi zaslužuju malo odmora, jer se na jesen nastavlja sa napornim radom.





(RTS)