Kosovo jeste otvoreno pitanje, ali nije jedino pitanje bitno za evropski put Srbije, izjavio je danas evropski komesar za pregovore o proširenju i politiku susjedstva Johannes Hahn u Beogradu.

Johannes Hahn / 24sata.info

Nakon što je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao potpisivanju Sporazuma za sprovođеnjе akcionog IPA programa za Srbiju za 2017. godinu u vrеdnosti od 41.177.139 еvra, Hahn je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom u Beogradu, istakao da će se danas suzdržati od bilo kakvog komentarisanja po pitanju Kosova.



"Svi znamo da je to otvoreno pitanje, mada nije jedino pitanje za put Srbije na evropskom putu", naveo je Hahn.



Hahn je govorio o Sporazumu, ističući da će se taj novac iskoristiti za reformu pravosudnog sistema Srbije.



"Očigledno je da je vladavina prva u samoj srži pregovora i da je ključno pitanje u tim pregovorima, ali je bitna i za privlačenje novih investitora. To je nešto što je suštinski važno, što utiče na život ljudi", naveo je Hahn.



Kako je istakao, to je "jedan mali deo finansijske pomoći i odraz našeg snažnog opredeljenja da u punoj meri podržavamo Srbiju na njenom putu ka evrointegracijama".



On je najavio da će na današnjem sastanku sa premijerkom Srbije Anom Brnabić razgovarati i o amandmanima Ustava Srbije, kao i slobodi medija i medijskoj strategiji.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa Hanom pričao o raznim temama - regionalnoj stabilnosti, evropskom putu Srbije, ali i pitanju Kosova.



"Mi ćemo da sačuvamo mir u odnosima sa Prištinom, da razgovaramo i tri puta dnevno ako je potrebno i da sačuvamo svaki život svakog stanovnika Kosova, bez obzira na to da li je Srbin ili Albanac. Naš posao je da težimo dogovoru i da taj kompromis probamo da postignemo i bolje je da se deset godina mučite i pregovarate, nego da imate jedan sat ratova. Mi ćemo sve da uložimo da do kompromisa dođe, ali Srbiju niko neće da ponižava niti sruši, bez obzira koliko to nekima delovalo moguće", dodao je Vučić.



On je izrazio uverenje da će Srbija uz podršku EU i prijatelja kao što je Hahn, uspeti da nađe svoje mesto u Evropi.



Vučić je zahvalio Hahnu na razumnom pristupu o svemu što se dešava u Srbiji i EU na razumevanju, dodavši da trgovinska razmena između iz Srbije i EU iz godine u godinu raste, kao i broj investitora koji dolaze u Srbiju.



Predsednik Srbije istakao je da u prva tri meseca ove godine Srbija ima najveći ekonomski rast u regionu koji iznosi 4,6 posto.



"Svima želimo da budemo još uspešniji. Nadam se da ćemo mi do kraja godine uspeti da održimo 4,1 ili 4,2 posto", rekao je Vučić.



On je istakao i da će nivo javnog duga biti manji od 50 posto do kraja godine.



Komentarišući danas potpisan sporazum, Vučić je rekao da će se taj novac koristiti za podršku evrointegracijama Srbije, u oblasti pravosudnih reformi.



Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), predstavlja mehanizam EU za pomoć zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.





(AA)