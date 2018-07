Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je otputovala u Rusiju kako bi pogledala utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Danske.

Fotografiju iz aviona kojim leti u Rusiju objavila je na svom službenom Facebook profilu unatoč činjenici da su iz njezinog ureda tek odabranim novinarima dojavili kako "predsjednica putuje kao navijačica o vlastitom trošku".



Uz Kolindu je i HDZ-ov slavonski župan Božo Galić



U društvu predsjednice na fotografiji snimljenom u avionu nalazi se i dugogodišnji slavonsko-požeški župan, HDZ-ov Božo Galić. Županija kojom on upravlja doživjela je demografski slom, ali to ne sprječava župana da putuje u Rusiju na utakmicu Svjetskog prvenstva.



Tvrdi da će sama platiti troškove, to je laž



Obzirom da je predsjednica RH štićena osoba i da s njom na svaki put moraju ići i pripadnici osiguranja, jasno je da ona njihove troškove neće platiti iz svog džepa nego ćemo to napraviti svi mi - porezni obveznici. Na upit Indexa tko će točno podmiriti taj trošak, iz Ureda predsjednice nisu nam ništa htjeli odgovoriti, piše Index.



Kolinda će u Rusiji boraviti jedan dan, a s njom putuje i pročelnica kabineta predsjednice koja će, tvrde na Pantovčaku, također sama platiti svoje troškove.



Josipović: Ne vjerujem da će sama snositi troškove



Za bivšeg predsjednika Ivu Josipovića nije sporno što predsjednica odlazi na sportski događaj izvan zemlje, no ne vjeruje da će Grabar-Kitarović sama snositi sve troškove, prenosi Index.



"Dok se predsjednica kreće u okvirima svog proračuna, odabir gdje će otići je na njoj i načelno ništa loše ne vidim u tome da ode jer ona predstavlja državu. S druge strane, najavu da će sama snositi troškove vidim kao nepotrebni populizam. Ne vjerujem da će sama snositi troškove. Tu su ozbiljni troškovi osiguranja i neki drugi. Nije samo pitanje avionske karte", rekao je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za Media Servis.





