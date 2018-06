Nakon što je zadarski sud odredio pritvor 25-godišnjem Britancu osumnjičenom za ubojstvo sunarodnjaka na Zrću, DORH je objavio detalje ovog događaja.

Podsjetimo, zadarski Županijski sud odredio je u petak istražni zatvor 25-godišnjem Britancu Douglasu C., osumnjičenom za ubojstvo i pokušaj ubojstva sunarodnjaka ispred noćnog kluba na Zrću.



DORH je u priopćenju objavio detalje ubojstva. Navode da je osumnjičeni za ubojstvo svom sunarodnjaku prerezao aortu i venu.



"U Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru provedena je dokazna radnja prvog ispitivanja državljanina Velike Britanije (1993.) zbog osnovane sumnje da je počinio tri kaznena djela protiv života i tijela na štetu državljanina Velike Britanije, i to kazneno djelo ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona i dva kaznena djela pokušaja ubojstva iz čl. 110. u vezi s čl. 34. KZ-a sve u vezi čl. 51. KZ-a. (29. 6. 2018.)



Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio predmetna kaznena djela na način da je 27. lipnja 2018. u jutarnjim satima u Novalji ispred noćnog kluba s ciljem da usmrti trojicu muškaraca, oštrim im predmetom zadao više ubodnih rana, uslijed čega je jednom oštećeniku presječena vena i aorta te je preminuo, dok je drugi muškarac zadobio više ubodnih rana u torokalni dio leđa i desnog bedra što je dovelo do otvorene rane prsnog koša koja (teška i po život opasna ozljeda) a život mu je spašen žurnom liječničkom intervencijom, a treći muškarac je zadobio otvorenu ranu bedra.



Sucu istrage Županijskog suda u Zadru predloženo je da odredi istražni zatvor protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz čl. 123. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku, jer postoje osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći i osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će utjecati na svjedoke", priopćili su iz DORH-a.





