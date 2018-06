Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da su dva domaćinstva u opštini Obrenovac evakuisana na vrijeme i da nijedan građanin nije bio životno ugrožen. Evakuisano je 30 ljudi u Stepojevcu. U Novom Sadu poplavljene pojedine ulice i dvorišta kuća. Jedna osoba povrijeđena u Subotici.

Stefanović je rekao da se voda polako povlači i da će Republički štab za vanredne situacije, zajedno sa opštinskim, pomno pratiti situaciju u naredna 24 sata.



On je obišao mjesta Draževac i Baljevac gdje je rekao da su dva domaćinstva u opštini Obrenovac evakuisana na vrijeme i da nijedan građanin nije bio životno ugrožen.



Pripadnici Sektora za vanredne situacije sa ljudima iz obrenovačkog Štaba za vanredne situacije na terenu i pripravni su.



"Dao sam nalog pomoćniku ministra i načelniku Sektora za vanredne situacije Predragu Mariću da se naše snage rasporede na teritoriji opština Obrenovac i Lazarevac, koje su trenutno najugroženije. U ovom trenutku nema mjesta panici", rekao je Stefanović.



Stefanović: Ne postoji bojazan od poplava kakve su bile 2014.



Dodao je da se vodi računa o svim vodotokovima na teritoriji Srbije, pogotovo na teritoriji opština Obrenovac i Lazarevac.



"Ne postoji bojazan od onakvih poplava kakve su bile 2014. godine, ali smo naravno oprezni i nećemo ništa prepustiti slučaju", naglasio je ministar Stefanović.



On je rekao da postoji problem sa jednim srušenim mostom "koji mora da se osposobi kako bi se saobraćaj normalizovao u najkraćem mogućem roku".



Načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić je posjetio opštinu Lazarevac, tačnije mjesto Stepojevac, gdje je evakuisano 30 ljudi.



On je dodao da su na terenu pripadnici Sektora za vanredne situacije i predstavnici lokalne samouprave, kao i da se situacija u Lazarevcu polako smiruje i stabilizuje.



Poplavljene ulice i dvorišta kuća u Novom Sadu



Pripadnici Sektora za vanredne situacije angažovani su i u Novom Sadu gde, usljed obilnih padavina, kanalizacija nije mogla da primi svu vodu, pa vatrogasci-spasioci uveliko rade na crpljenju vode, uglavnom iz podrumskih prostorija.



U Novom Sadu i okolnim mjestima u popodnevnim časovima poplavljene su pojedine ulice i dvorišta kuća.



Velike količine vode ostale su u dijelovima grada Detelinara i Novo Naselje, kao i na Limanu, a teško su prohodne Futoška ulica, Temerinska i Kisačka, kao i Bulevar Evrope.



Teška situacija je i u obližnjem mestu Futog.



Jedna osoba povrijeđena u Subotici



Jedna osoba povrijeđena je tokom nevremena u Subotici kada je stablo palo na vozilo u pokretu, javio je RTS.



U velikom broju ulica stabla su izvaljena, a grane polomljene. U Banijskoj ulici jedno drvo je blokiralo put, dok je stablo uništilo parkirani automobil, naveli su u policijskoj upravi Subotice.



Najveća materijalna šteta do sada je zabilježena na krovu zgrade Ekonomskog fakulteta i Studentskog centra, odakle je odletio dio krovne konstrukcije.



Vesić: Obim padavina premašio sve najave



Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je u petak uveče da zbog obilnih padavina najviše problema ima u zoni u slivu Topčiderke, gdje je došlo do izlivanja Kijevskog potoka i čime je ugroženo više od dvadeset kuća.



U saopštenju se navodi da je policija zatvorila i jedan dio prilaza tom dijelu naselja, pa ekipe vodoprivrednih preduzeća prilaze s druge strane. Ima problema i u naselju Ljubiše Jelenkovića, takođe u Rakovici.



Na teren su upućene ekipe JVP "Beogradvode" sa pumpama i JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", kao i JKP "Gradska čistoća" sa specijalnim vozilima i cisternama za crpljenje vode.



Na terenu su i ekipe Centra za socijalni rad u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, kako bi se pružila pomoć najugroženijim porodicama, a majke sa djecom sklonile u sigurnu kuću.



Dodatna pomoć biće poslata i Barajevo, gdje je problem u centru naselja i ugroženo je deset kuća, kao i Vraniću. Preventivno su poslati džakovi u Obrenovac i Lazarevac, rekao je Vesić.



On je rekao da je obim padavina premašio sve najave i upozorenja Ridrometeorološkog zavoda i očekuju se dodatne padavine u toku noći.



U centralnim dijelovima grada palo je više od 30 litara po metru kvadratnom. Lokalno je palo više i od 50 litara po kvadratnom metru. Očekuje se, do kraja subote, dodatnih 20 litara.





