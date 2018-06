Jaka kiša i pljuskovi pogodili su danas više dijelova Srbije izazivajući bujice i probleme u saobraćaju, a pod vodom su bile neko vrijeme i pojedine saobraćajnice u Beogradu.

Screenshot: 24sata.info

Olujno nevrijeme uz snažan vjetar i veliku količinu padavina pogodilo je Suboticu oko 18.00 časova, a kako javljaju mediji, u tom gradu veliki broj ulica je poplavljen, saobraćaj je usporen, a izvaljena su i mnoga stabla, a jedna osoba je lakše povrijeđena.



Olujno nevrijeme je trajalo desetak minuta.



Podvožnjak kod željezničke stanice u Subotici je bio gotovo sat vremena blokiran zbog preopterećenih kanalizacionih odvoda, a policijska patrola dežura sa obje strane puta.



Prema informacijama, jedna osoba iz naselja Gabrić je lakše povredena prilikom pada stabla na vozilo u pokretu.



U velikom broju ulica stabla su izvaljena, a grane polomljene, a u Banijskoj ulici jedno drvo je blokiralo put, dok je jedno stablo uništilo parkirani autobil, kažu u policijskoj upravi Subotice.



Najveća materijalna šteta do sada je zabilježena na krovu zgrade Ekonomskog fakulteta i Studentskog centra, odakle je odletio dio krovne konstrukcije.



Kiša i dalje povremeno snažno pada, a saobraćaj je usporen.



I saobraćaj na Ibarskoj magistrali kod Stepojevca je gotovo blokiran zbog bujice koja je večeras od puta napravila jezero, navode mediji.



Saobraćaj je bio potpuno blokiran oko 18 i 30, a sada se odvija veoma otežano, na momente od vode može da se prođe, a na momente ne.



Kiša koja danas u prekidima pada cijeli dan napravila je veliki problem, a ta saobraćajnica je kod ovog naselja u blizini Beograda zatvorena.



Rijeka Vrbovica napravila je velike probleme žiteljima u selima Vrbovno i Konatice kod Stepojevca.



Prema navodima medija, spasilačke ekipe su sa čamcima hitno upućene na poplavljeno područje.



Pored toga što je voda potopila puteve, mještani u Konaticama su se peli na kuće kako bi se sklonili od vodene stihije koja je nadirala.



Bujica je u tom mestu odnela nekoliko automobila, te su ljudi bili prinuđeni zajedno sa djecom bježe iz vozila od nadolazeće vode.



Neka mjesta, kako se navodi, u okolini Stepojevca ostala su bez električne energije.



Kiša je izazvala i izlivanje vode u Bariču, a prenose da je Barička rijeka poplavila 20 domaćinstava.



Saobraćaj se i u Beogradu odvijao otežano zbog kiše i vetra posebno na autoputu u oba smjera, i to od Bežanijske kose do Dušanovca, kao i na Brankovom mostu i ulicama Kneza Miloša i Nemanjinoj, a problema je bilo i na drugim saobraćajnicama.



Neko vrijeme dio Radničke ulice bio je pod vodom, kao i Autokomanda.



Obilne padavine zadesile su i Novi Sad i izazvale probleme, a nadležne službe su na terenu.





(Tanjug)