Najznačajnijom nagradom i priznanjem u obrazovanju Oscarom znanja, za osvojena prva mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju te glazbi i plesu nagrađena su 344 učenika i studenata, 37 njih dobilo je i posebnu nagradu kao višestruki prvaci, a svečanost je obilježio govor Ilije Srpaka koji je u ime nagrađenih ustvrdio da se u Hrvatskoj premalo ulaže u znanje i izvrsnost.

Foto: FAH

Za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima nagrađena su 202 učenika osnovnih i srednjih škola, a za osvojeno jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima 81 učenik. Također, Oscarima je nagrađeno 165 učenika glazbenih i plesnih škola i studenata muzičkih akademija koji su osvojili prve nagrade i prva mjesta na državnim natjecanjima glazbe i plesa.



Višestruki prvaci, koji su ostvarili iznimne rezultate na više državnih i međunarodnih natjecanja, nagrađeni su i digitalnom kamerom.



Govor koji je obilježio dodjelu



Na svečanosti, održanoj na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, kao "najbolji od najboljih” istaknuti su višestruko nagrađivani na raznim domaćim i međunarodnim natjecanjima, Patrik Pavić iz zagrebačke Osnovne škole Antun Kovačić i Ilija Srpak iz Prve gimnazije Varaždin koji je svoj govor posvetio problemima, kako je rekao, ne tako blistavog hrvatskog školstva.



Ustvrdivši kako u dvorani, kao nagrađeni ne sjede produkti već nusprodukti takvog školstva, ocijenio je da se u njemu forsira prosječnost i gasi izvrsnost, a prozvao je i medije da nedovoljnu pozornost posvećuju obrazovanju, napretku i uspjesima mladih generacija. Kao jedan od primjera naveo je da prilozi o "časnim sestrama koje igraju nogomet” dobivaju i po pet minuta dok uspjesi učenika na olimpijadama znanja 40-ak sekundi ili ništa.



"Koliko ljudi u Hrvatskoj zna da smo ove godine prvi put sudjelovali na Mendeljejevoj kemijskoj olimpijadi, koliko ih zna da ćemo po prvi put sudjelovati na međunarodnoj biološkoj olimpijadi? 'Ko zna (ah niko, niko ništa ne zna. Krhko je znanje!)' ”, poručio je citiravši stihove Dobriše Cesarića, uz ovacije nazočnih.



Mediji samo održavaju opću situaciju u Hrvatskoj u kojoj su znanje i obrazovanje, smatra, "zadnja rupa na svirali”. Podsjetio je pritom da je prije tri godine gotovo došlo do ukidanja dodjele Oscara znanja.



"Možemo zavidjeti Srbiji"



"To što se događa su strahote", rekao je Srpak i dodao da nisu imali novca za nagraditi učenike koji nas predstavljaju na međunarodnim natjecanjima. "U Srbiji se nagrade za medalje osvojene na međunarodnim olimpijadama kreću od 8 do 12 tisuća kuna. Kod nas je to ili ništa ili možda do 1.000 kuna, ako je društvo koje je organiziralo natjecanje iz vašeg predmeta imalo da vam da išta", rekao je Srpak i upitao se kako se onda smatramo razvijenijima od drugih država.



"Činjenica je da se u drugim zemljama puno više pažnje pridaje takvim stvarima nego kod nas. To je sramota. Svaka čast našim susjedima, imam puno prijatelja tamo, mogu reći da im imamo na čemu zavidjeti", rekao je Srpak te je kritizirao i profesore riječima da se "njihov autoritet previše zlorabi".



"Počnite razmišljati o budućnosti"



Nagrađenima je na kraju poručio: "Nije mi cilj tjerati vas iz Hrvatske. Naprotiv, bitno je da već sad počnete razmišljati o budućnosti. Jednog dana odgovornost za sve probleme koje sam naveo ležat će na vama. Želim vas potaknuti da se zauzmete za sebe i za sve ostale. Nije sve tako crno. (...) Kao astronom, mogu reći da ništa nije zapisano u zvijezdama i da je sad posao na nama. Učinimo svijet i Hrvatsku ljepšima”.



Dodjela Oscar znanja održana je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike, Hrvatskog sabora i Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje i u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, a skulpture Oskara znanja izradili su učenici Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec u suradnji sa Srednjom školom „August Šenoa“ iz Garešnice.



Grabar-Kitarović: Obrazovani mladi ljudi iznimno su vrijedan kapital



Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je da je s ponosom prihvatila pokroviteljstvo te kazala kako takvi projekti moraju imati punu potporu svih društvenih snaga zbog promicanja izvrsnosti, znanja i pozitivnog natjecateljskog duha među mladima.



Treba poduprijeti upravo ovakve nagrade koje sustavno prepoznaju izvrsnost naših učenika na brojnim međunarodnim i domaćim natjecanjima znanja, dodala je te podsjetila da konstantno ističe i zagovara potrebu provedbe obrazovne reforme koju smatra jednim od ključnih nacionalnih projekata, neophodnog za rast i razvoj ne samo gospodarstva, nego i društva u cjelini.



"Iznad svega držim kako obrazovna reforma mora uključiti suvremeni način učenja – učenja za život, a ne za ocjenu. Učenja koje podrazumijeva razvoj logičnog razmišljanja, zaključivanja i primjene znanja, a nikako reprodukciju podataka. Samo ćemo tako dobit na tržištu rada mlade ljude koji spremno dočekuju promjene i interdisciplinarnost koju današnji svijet razvoja podrazumijeva”, ustvrdila je.



Naglašava i da su obrazovani mladi ljudi naš iznimno vrijedan kapital "koji ne smijemo olako prepustiti individualnim uspjesima i neizvjesnoj budućnosti, odnosno obrazovati ih i ulagati u njih, a onda ih pustiti da traže posao u inozemstvu”.



Obraćajući se nagrađenima predsjednica je istaknula da je njihov uspjeh rezultat osobnih talenata, ustrajnog, vrijednog rada i discipline koje stoje iza svakog uspjeha. "Vaši nastavnici i mentori također su dio tog uspjeha kao što su učitelji i nastavnici ključ provedbe obrazovne reforme”, dodala je.



Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, čestitavši nagrađenima, njihovim mentorima i roditeljima na izvrsnosti, poručila je da jedino izvrsnost može Hrvatsku probuditi iz letargije. Istaknula je i da je Ministarstvo ove godine, u odnosu na prošlu, učetverostručilo sredstva namijenjena za podršku darovitim učenicima.



"Trenutno, cijela Hrvatska raduje se uspjesima naših sportaša, kao i svi mi ovdje i čestitamo im na tome. Ali, ono što bih ja svima nama zaželjela je da se ovi vaši uspjesi na jednaki način prepoznaju i slave jer vi ste najvažniji za budućnost naše države”, poručila je.



Kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, saborska zastupnica Sanja Putica nagrađenima je poručila kako želi da u budućnosti svojim primjerom budu temelj razvoja države i njezinog prosperiteta, posebice obrazovnog sustav kojeg treba unaprijediti i modernizirati, ali i sačuvati temeljne vrijednosti koje ova država baštini.



Nagrađenima su čestitali i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk te ravnateljica Agencije Jadranka Žarković-Pečenković.





