Jučer je cijeli dan policija tragala za ubicom. Sumnjaju da je i on državljanin Velike Britanije. U trenutku napada bio je odjeven samo u kupaće i na nogama je imao tenisice. Radi se o mladiću u dobi od oko 25 godina, višeg rasta, tamnije boje lica i kratke crne kose. U potrazi za ubicom policija je danas pretraživala svako vozilo koje je napuštalo otok Pag.

Foto: Pixsell

Otkriven identitet ubijenog



Ubijeni mladić identificiran je kao 26-godišnji Ugo W. On je stradao nakon što se sa svojim prijateljima sukobio s drugom grupom mladića ispred noćnog kluba na Zrću oko 5.30 sati ujutro. Osim 26-godišnjaka, stradala su još dvojica državljana Velike Britanije - 26-godišnjak je teže povrijeđen, a 22-godišnjak je zadobio lakše povrede, prenosi Index.hr.



Teže povrijeđeni mladić prevezen je u zadarsku bolnicu i bori se za život.



- Muškarac je imao nekoliko ubodnih rana na tijelu, opasnih po život. Sada je stabilno, ali i dalje životno ugrožen i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja - potvrdio je zamjenik direktora zadarske Opće bolnice Edi Karuc.



Svjedok kaže da je sve bilo puno krvi



Britanski "The Sun" pričao je sa svjedokom ubistva, 24-godišnjakom iz Dablina. On je kazao kako se muzika odmah nakon napada ugasila.



- Vidio sam muškarca kako leži na podu, a drugi muškarac stajao je iznad njega. Bio je prekriven krvlju - rekao je mladi muškarac iz Irske.



- Drugi muškarac rukom je uhvatio ranjenog prijatelja koji je stajao na nogama i držao je nešto, komad odjeće ili nešto, čime je zaustavio krvarenje na leđima. Nakon nekoliko sekundi oko muškarca na tlu je bilo mnogo ljudi i više ga nisam mogao vidjeti - kazao je svjedok.



Irac, koji je želio ostati anoniman, kazao da je da "bio trag krvi od mjesta događaja do izlaza".



- Moglo bi se reći da su svi bili šokirani - dodao je.



Jedan lokalni konobar rekao je:



- Čini se da je riječ o sukobu mladih Britanaca. Lokalno stanovništvo šokirano je zločinom, policija sve istražuje. I ovo se događa svega nekoliko dana nakon što je mladi Britanac poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Rijeke kad je pokušao pretrčati autocestu - rekao je konobar za "The Sun".







(24sata.info)