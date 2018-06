Srbija je spremna na dijalog i kompromis, a opredijeljena za mir, ali nije spremna i nikada neće prihvatiti nekakve nove 'oluje', novi egzodus i zločine nad Srbima, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na kraju vježbe vojske i policije "Zajednički udar 2018" u Kraljevu.

Foto: Tanjug

Vučić je, u obraćanju pripadnicima MUP, vojsci Srbije, ali i građanima Kraljeva, koji su, pod kišom, odgledali vježbu, ukazao da danas vojska i policja nisu pokazali samo svoje vještine i obučenost, te tehničku opremljenost.



"Pokazali su prije svega da su u svakom trenutku spremni da brane nezavisnost, samostalnost i slobodu Srbije, nezavisnost da sama odlučuje o sebi. Od toga nema većeg, ni prečeg zadatka", istakao je srpski predsjednik.



On je podsjetio da smo mnogo uložili u tu slobodu, veliku cijenu platili u ljudskim životim i zato je nama Srbima, istakao je, ta sloboda toliko sveta.



"Potrebni su nam upravo ovakva vojska, policija, opremljene i obučene kao brana svakome ko bi probao da nam ugrozi slobodu", rekao je on.



Vučić je rekao da su oni način da sačuvamo živote ljudi, da ne dovodimo građane u situaciju da moraju da ratuju.



"Srbija danas nikoga ne ugrožava, ali nikome neće dozvoliti ni da bude ugrožena. Ne prijetimo nikome. Spremni smo uvijek na kompriomise, dijalog i mir, ali nismo spremni i nikada nećemo prihvatiti nekakve nove „Oluje“, niti za novi egzodus, zločin nad Srbima", podvukao je on.



Kazao je da je ova vježba pokazala našu reakciju u slučaju napada na našu zemlju i narod.



"Pokazana je spremnost da našu bezbjednost odbranimo i zaustavimo svakoga ko misli da probleme danas treba da rješava nasiljem. Nastavićemo da ulažemo u vojsku i policiju", zaključio je Vučić.



"Zajednički udar 2018"



Na Atletskom stadionu u Kraljevu, kao i u centru tog grada, danas je, u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, održana zajednička vježba Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova "Zajednički udar 2018".



Na početku vježbe intonirana je himna Srbije, a garda VS predala je raport predsjedniku Vučiću.



Vježbi "Zajednički udar 2018" prisustvovali su i predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić, predsjednik RS Milorad Dodik, kao i ministri unutrašnjih poslova i odbrane Srbije Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin.





(Tanjug)