Ukoliko želimo trajno rješenje za Kosovo i Metohiju, ono ne može da se zasniva na tome da Srbija prizna nezavisnost, a primjetno je da Priština nema volju za postizanje kompromisa, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić smatra da su Beograd i Priština još daleko od konačnog rješenja i raspisivanja referenduma u Srbiji, te da se mora tragati za rješenjima.



Poslije sastanka u Briselu srpske i prištinske delegacije sa Federicom Mogherini, svi su saglasni da po pitanju KiM postoje mogućnosti oko konačnog rješenja, kazao je Dačić i dodao da je takođe konstatovano da bi i jedna i druga strana trebala da učine dodatne napore da se dođe do rješenja.



Dačić je za "TV Prva" kazao da je na tom sastanku postignuta saglasnost oko toga da pregovori treba da se intenziviraju, te da je potrebno sve probleme rješavati u miru.



"Bilo je opasnosti, najveća opasnost je bila prilikom incidenta sa Markom Ðurićem. On je sada zajedno sa nama sjedio na sastancima, a sjetite se kako su se prema njemu ponašali. Time su htjeli da pokažu da su oni glavni", kazao je šef srpske diplomatije.



On je ocijenio da su opasni momenti i prijetnje miru izazvane prištinskim insistiranjem da Beograd prizna nezavisnost Kosova.



"Ta prijetnja govori o tome da oni neće kompromis, već hoće da Beograd prizna nezavisnost Kosova ili da oni vojnom akcijom zauzmu sjever Kosova i Metohije", istakao je Dačić.



Rekao je da pregovori nisu bili intenzivni, te da će novi sastanak na predsjedničkom nivou biti vjerovatno održan u julu, a da će u međuvremenu možda biti održani tehnički razgovori.



Dačić je naveo da albanski političari u Prištini treba da shvate da je promijenjena realnost, te da nova realnost podrazumijeva promijenjenu međunarodnu poziciju, kao i trend, jer je sada mnogo više povlačenja priznanja nezavisnosti, nego novih priznanja, prenosi Tanjug.



"Američka administracija više nije spremna da podrži po svaku cijenu ono što oni žele, promijenjena je i EU. Situacija će za njih biti mnogo teža", smatra šef srpske diplomatije.



Upitan za Direktorku Odseka za zapadnu Evropu, zapadni Balkan i Tursku u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS), Angelinu Ajnhorst, koja učestvuje u pregovorima, Dačić je kazao da to nije ništa novo, te da ona razgovara i sa jednom i sa drugom stranom od kada je Mogherinijeva preuzela da vodi pregovore Beograda i Prištine.



