Makedonski premijer Zoran Zaev uvjeren je da će referendum o dogovoru s Grčkom o imenu Makedonije biti uspješan, a ako ne bude tako, najavio je da će podnijeti ostavku.

Zaev je nedavno postigao sporazum s grčkim kolegom Alexisom Tsiprasom da se za Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju prihvati naziv Republika Sjeverna Makedonija.



Spor o imenu trajao je od osamostaljenja Makedonije početkom '90-ih.



"Makedonija nema 'plan B'. Gotovo 80 posto građana želi članstvo u Europskoj uniji i NATO-u. Uvjeren sam da će građani donijeti tu odluku na referendumu", rekao je Zaev u intervjuu za makedonsku 1TV.



Upitan hoće li se povući ako referendum ne uspije, odgovorio je da će podnijeti ostavku.



Ipak, uvjeren je da će referendum biti uspješan, prenosi MIA.



Prema njegovim riječima, važno je da članice EU i NATO pošalju poruku ohrabrenja Makedoniji.



"Makedonija ne samo da je napravila uspjeh, već i model o tome kako rješavati 30-godišnji spor. Makedonija je model koji se može primijeniti. Ne sumnjam da će nam poslati ohrabrujuću poruku. Moraju", istaknuo je Zaev.



No dogovor o imenu još mora proći niz prepreka prije no što stupi na snagu.



Prvo ga mora odobriti predsjednik Đorge Ivanov, koji se tome usprotivio.



Na to mu je premijer Zaev poručio da će, ako bude potrebno, pokrenuti proceduru za njegov opoziv kako se ne bi dozvolilo da "bilo tko koči Makedoniju na europskom putu".



Makedonski narod treba ime prihvatiti na referendumu, koji je planiran za jesen, a potom treba doći do ustavne promjene koju makedonski parlament treba prihvatiti dvotrećinskom većinom, javlja AJB.

