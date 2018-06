Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je da joj djeluje da su razgovori Beograda i Prištine u Briselu bili jako teški i poručila da će Vlada Srbije stati uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dati mu punu podršku u daljim razgovorima.

Ana Brnabić / 24sata.info

Ona je rekla da joj se čini da je u ovom trenutku jedino Beograd "otvoren za ozbiljan razgovor i za kompromis" i naglasila da ne bi voljela da se ta otvorenost za kompromis posmatra kao slabost Srbije.



"To je pokazatelj naše ozbiljnosti i jačine Srbije u ovom trenutku. Vlada će stati uz predsednika Vučića i dati mu punu podršku u daljim razgovorima", naglasila je premijer.



Odgovajući na pitanje da li očekuje skorije rješenje za Kosovo i Metohiju nakon nastavka pregovora, Brnabićeva je rekla da ne može da govori o vremenskim odrednicama, prenose beogradski mediji.



"Apsolutno nemam nijednu indiciju o tome kada to može da bude i da li to uopšte može da bude", rekla je ona.



Prema njenim riječima, važno je da se prvo implementira sve što je do sada dogovoreno i potpisano i ukazala da je neophodno da prvo bude formirana zajednica srpskih opština (ZSO).



"A potom je važno da svi budu otvoreni, ozbiljni i hrabri kakav je u ovom trenutku Beograd i predsednik Srbije da bi se uopšte razmišljalo o daljem dijalogu. Mi smo na strani dijaloga, kakvi su drugi, ja nemam tu informaciju", poručila je ona.



Uoči otvaranja dva pregovaračka poglavlja, Brnabićeva je naglasila da je Srbija imala spremnih pet poglavlja.



"Verujem da je možda moglo i više, ali gde smo, tu smo. Mi nastavljamo dalje, očekujemo dodatno otvaranje poglavlja do kraja godine", izjavila je Brnabićeva novinarima.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa predsjednikom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem u Briselu otvoreno razgovarao o mnogim pitanjima, te da je dogovoreno da svi problemi moraju da budu riješeni u miru.





(24sata.info)