Ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković najavio je u ponedjeljak da se prvi radovi na izgradnji Pelješkog mosta mogu očekivati sredinom sljedećeg mjeseca.

Foto: 24sata.info

"Potpisan je ugovor i osigurana su sredstva, to je prva faza", rekao je Butković u emisiji "Poslovni tjedan" Hrvatskog radija.



Govoreći o stanju u Hrvatskim željeznicama, napomenuo je da će glavni dio investicija u saobraćajnom sektoru ići u željeznice, objavio je "HRT".



"Sljedeće godine raspisujemo, to je psihološki najbitniji projekt da krećemo s prugom od Zagreba prema Rijeci. Hrvatski Leskovac-Karlovac prva je dionica, projekt vrijedan 300 milijuna eura ide iduće godine. A u kolovozu ove godine kreće se s nastavkom na dionici Koprivnica - Križevci - mađarska granica. Sredstva, preko 300 milijuna eura za to su osigurana još prije dvije godine", rekao je hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture.





(24sata.info)