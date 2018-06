Beograd i Priština sve probleme rješavat će u miru, jamčeći sugurnost građanima, rekao je u nedjelju srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon trojnog sastanka sa šeficom eurodiplomacije Federice Mogherini i predsjednikom Kosova Hashimom Thacijem o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova na kojem nisu polučeni konkretni rezultati ali je dogovoren nastavak dijaloga.

arhiv / 24sata.info

"Dogovoreno je da se svi problemi moraju riješiti u miru, poštujući jedni druge i jamčeći sigurnost građana... To je veoma važna poruka za sve Srbe na Kosovu, za sve građane Srbije", izjavio je u Bruxellesu za RTS nakon trojnog sastanka Vučić i rekao da na mnoga pitanja ipak nema odgovor.



Thaci je rekao da je sastanak s Vučićem uz posredovanje visoke predstavnice EU-a za vanjsku politiku Mogherini "bio teži nego što se može opisati", ali da se radi o stogodišnjem problemu. "Nisam naivan da mislim kako ćemo odmah pronaći hitno i magično rješenje za budućnost", kazao je Thaci.



Thaci je rekao da su se s Vučićem suglasili da se dijalog nastavi u pravcu postizanja konačnog rešenja, ali nije isključio mogućnost da do konačnog sporazuma ne dođe, prenosi Hina.



Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić rekao je da su razgovori čelnika Beograda i Prištine "teški" te da su njihova stajališta i dalje "znatno udaljena".



Vučić se u izjavi zapitao "što ako netko tijekom ljeta krene da zauzima sjever Kosova. Šta bi tu bio naš odgovor?"



"Da li bi naš odgovor bio vojni ili da imamo još jednu 'Oluju' ili 'Bljesak'?", rekao je Vučić za RTS.



"Osigurali smo mir za naš narod, da niko ne gine", istaknuo je Vučić, ocijenivši kako je to "važna stečevina".



On je najavio da će se uskoro "obratiti naciji" i naglasio da "neće ništa potpisivati" jer nastoji vidjeti postoje li izgledi da se "napravi neka vrst kompromisa".



Vučić je poručio da "politika Srbije mora biti mnogo odgovornija od politike koja je bila i 90-tih i 2000-tih godina".



"Mi moramo sačuvati narod na njegovim ognjištima, ali istovremeno ne smijemo dopustiti da mu se dogodi tragedija koja mu se u to vrijeme dešavala", naglasio je srbijanski šef države i najavio niz teških razgovora s dužnosnicima EU.



Vučić je poručio da za bilo koji kompromis moraju biti uključene "sve velike sile svijeta", ako se srpski i albanski narod suglase s kompromisom, naglasivši kako "to nitko ne može izvesti bez bolnih i dobrih stvari i za jedan i za drugi narod".



U Bruxellesu su se u nedjelju, nakon tromjesečne stanke, ponovno susreli Vučić i Thaci, ali bez optimizma u pogledu mogućeg napretka u višegodišnjem dijalogu čiji je pokrovitelj Europska unija.



Beogradski mediji uglavnom su suzdržani u procjenama ishoda susreta Thacija i Vučića s Mogherini, a prema službenim informacijama na stolu su se trebala naći "otvorena pitanja poput – formiranja Zajednice srpskih općina, energetike i mosta u Kosovskoj Mitrovici".



Od posljednjih razgovora na tehničkoj razini sredinom ožujka, kada nije ostvaren nikakav pomak, u međuvremenu su dodatno pojačane tenzije u međusobnim odnosima uz uzajamne optužbe dviju strana o nespremnosti na kompromis.

(FENA)