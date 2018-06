Predsjednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović ocijenio je danas da je bolje, umjesto ideje zamrznutog konflikta s kosovskim Albancima, boriti se za dogovor jer se samo tako može doći do mira.

Čedomir Jovanović / 24sata.info

U saopštenju LDP-a se navodi da je Jovanović rekao da budućnost Srbije zavisi od postizanja kompromisa sa Prištinom.



"Budućnost naših porodica, ekonomija, politika, kultura, egzistencija našeg društva presudno zavise od postizanja kompromisa s Prištinom, i to je jedini način da dođemo do života koji nikada nismo imali, a bez koga više ne možemo", kazao je Jovanović, a prenio LDP.



On je dodao da bez rješenja Kosova nijedno drugo sporno pitanje neće dobiti dobar odgovor.



"Nema ništa od evropske Srbije ako pored rješavanja pitanja Kosova ne učestvujemo u rješavanju krize u Bosni i Hercegovini, ako ne unapređujemo odnose sa Skopljem, Zagrebom i Podgoricom i ako na taj način ne pokažemo snagu i pamet da se i dalje mijenjamo", rekao je Jovanović.





(BETA)