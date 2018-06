Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ponosan na građane Srbije koji su i u tuzi zbog poraza u utakmici protiv Švicarske bili ujedinjeni i dostojanstveni, nikoga nisu vrijeđali, niti pokazali mržnju, a onima koji nas mrze poručio je da slobodno nastave, jer "to govori i o njihovoj i o našoj veličini".

Aleksandar Vučić / 24sata.info

To je odgovor predsjednika Srbije na način na koji su hrvatski i švicarski fudbaleri proslavili svoje pobjede na svjetskom prvenstvu u fudbalu, hrvatski uz ustašku pjesmu, a Albanci u švicarskom timu uz provokacije.



"Ponosan sam na naše građane, jer je naša nacija bila ujedinjena, u tuzi sinoć i mislim da teško da smo ikada bili tužniji. Ali, nikoga nismo vrijeđali i bili smo tužni zato što volimo svoju zemlju, a ne što mrzimo nekog drugog", rekao je Vučić.



On je ponovio, kao i jučer, da će Srbi podržati svoje sportiste, fudbalere.



"Vjerujem u pobjedu na sljedećoj utakmici. A i ako ne bude, jednako ćemo da volimo svoju zemlju i uvijek da budemo uz svoje sportiste. Ne trebaju nam pjesme protiv drugih, mržnja protiv drugih, a oni neka nas mrze. To govori i o našoj i njihovoj veličini", kazao je on.



On je podvukao da "ćemo čekati sljedeću priliku i boriti se za svoju zemlju na najbolji moguć način".



"Ja ću tu malu prilku imati sutra u Briselu. Svako neka se na svom polju bori", naglasio je on.



Čestitao je Rusima na pobjedama na Svjetskom prvenstvu i poželio još mnogo uspjeha.





(24sata.info)