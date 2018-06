Na čvoru Čavle, dijelu autoceste Rijeka-Zagreb u blizini benzinske crpke Petrol, došlo je do prometne nesreće. Oko 8 sati s ceste je sletio kombi talijanskih registracijskih oznaka.

Kombi je vozio Mađar koji je u smjeru Orehovice zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom.



12 stranih državljana u kombiju



Glasnogovornica PU primorsko-goranske potvrdila je za Index kako je do prometne nesreće došlo u jutarnjim satima.



"Oko 7.45 na području Čavli došlo je do nesreće kada je vozač, mađarski državljanin, u jednom nepreglednom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom i vozilo se prevrnulo", rekla je i dodala kako je u kombiju bilo 12 osoba.



Svi su prevezeni u KBC Rijeka u kojemu su zbrinuti, a glasnogovornica utvrđuje da se njihova državljanstva utvrđuju.



"U tijeku je kriminalističko istraživanje nad vozačem zbog uzrokovanja nesreće", dodala je.



Radi se o migrantima?



Kako neslužbeno doznaje Novi list, radi se o državljanima Sirije. Prema prvim neslužbenim informacijama, vozač kombija izgubio je nadzor jer nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti.



Novi list javlja kako je, po svemu sudeći, riječ o imigrantima koji su pokušali doći do Europske unije.



Neslužbeno doznaju da se osim vozača koji govori malo engleskog nitko nije mogao sporazumjeti. Dodaju i kako je vozač kombija migrante pokupio ispred nekog tunela, ali ni sam nije znao reći kojeg, piše Index.



Kako javlja HAK, zbog ove prometne nesreće ta dionica bila je zatvorena, a zatim se vozilo usporeno jednim trakom.



