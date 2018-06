Predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić ocijenio je danas u pisanoj izjavi da najnovija istraživanja pokazuju da je istina samo osam odsto onoga što govori predsjednik Republike Aleksandar Vučić.

U svijetlu takve statistike ne čudi što se Vučić hvali izuzetnim ugledom Srbije u svijetu, dok svjetski mediji pišu o diktaturi u Srbiji i lažnoj međunarodnoj podršci dobijenoj na osnovu servilnosti u pogledu Kosova, smatra Tadić.



On je ukazao da Vučić zato mora svaki dan da ponavlja kako je savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde „vosak na koverti kosovske nezavisnosti“, iako to mišljenje nije imalo nikakav presuđujući i obavezujući karakter ni za jednu državu u svijetu.



Tadić, nekadašnji predsjednik Srbije, pozvao je Vučića na TV duel kako bi pred građanima uporedili svoje stavove o Kosovu.



I dok god Vučić izbjegava takav duel u kom bismo pred građanima uporedili naše istine o Kosovu, on je jedna najobičnija politička kukavica i populistički huškač, koji se uprkos stalnim hvalisanjem vlastitom hrabrošću u stvari plaši javnog dijaloga, poručio je Tadić.



Vučić smatra da je srpsko društvo u ulozi taoca Vučićevog i naprednjačkog poimanja svijeta u kom se više ne razaznaje istina od laži, zlo od vrline i nenormalno od normalnog.



Korak po korak u Vučićevoj Srbiji došli smo do toga da većinu više ni ne zanima šta je uopšte normalno, ocijenio je Tadić, prenosi FoNet.



Prema njegovim riječima, dramatičnim siromašnjem građana doveo je do toga da su građani fokusirani samo na puko preživljavanje.



U takvim društvima podrška vlastima postaje sredstvo opstanka, a ne rezultat racionalnog izbora, zaključio je Tadić.



(24sata.info)