Novinaru Stefanu Cvetkoviću, čiji je nestanak prije nekoliko dana izazvao opsežnu potragu u kojoj su učestvovale policija, BIA i helikopteri, ovo nije prvi put da diže javnost na noge pošto se slično dogilo i prije 11 godina, kada je tvrdio da je bio svjedok otmice, pišu mediji u Srbiji.

Stefan Cvetković

Priča koju je tada plasirao u medijima, simptomatično podsjeća na ovu najnoviju, a zanimljivo je i da je ishod gotovo identičan, navodi "Blic", a prenosi "Tanjug".



Stefan Cvetković je 2007. godine bio vlasnik lokalne TNT televizije. Tada je alarmirao medije navodima da je vidio ljude u civilu koji odvode čovjeka kome je na glavu navučena crna kapa.



On je tada rekao da je dobio anonimnu dojavu da se nešto dešava na putu ka Kovinu, da je tamo i krenuo, ali da su njegov automobil zaustavile neidentifikovane osobe sa dva crna džipa koja su bila potpuno neobilježena, bez vidnih tablica. Oni su mu navodno rekli da se vrati.



"Pošto smo dobili ponovo potvrdu informacije od ljudi iz obližnjeg vikend naselja da se 'nešto dešava' u tom djelu Deliblatske pešcare, uputili smo se jednim drugim putem do navedenih objekata. Kada smo tamo stigli, uočili smo privođenje jedne osobe sa kapuljačom na glavi, a poslije manje od deset minuta iz tog objekta se pojavilo još nekoliko osoba koje su tu privedenu osobu odvezli ka Kovinu sa dva džipa", ispričao je on tada, a prenio je "B92".



Kako je naveo te 2007. godine, hapšenje koje je navodno vidio dogodilo se u Trujinom naselju, koje se nalazi se na desetak kilometara od Bele Crkve i dio je gazdinstva "Vojvodinašuma".



Cvetković je tvrdio i da nije bio jedini očevidac. Ipak, identitet osobe, koja je navodno bila sa njim, nije želio da oda zbog, kako je objasnio, straha od odmazde.



Zbog buke koju je digao tada, tokom dana po nalogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Dragana Jočića u Belu Crkvu poslata je ekipa policajaca koji su provjerili sve Cvetkovićeve tvrdnje.



Ministar Jočić je tada naveo da u njima nema ni trunke istine. Na Cvetkovićeve sumnje da se u Beloj Crkvi tragalo za haškim bjeguncima, prvi čovjek srpske policije je tada rekao da je kontaktirao vojne organe i da su mu rekli da su u tom gradu sproveli vojnu vježbu.



