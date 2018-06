Policijska uprava Pančevo podnijela je Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu krivičnu prijavu protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje, saznaje Balkanska istraživačka mreža (BIRN).

Stefan Cvetković / 24sata.info

Kako piše BIRN, u prijavi se navodi da se Cvetković tereti da je prijavio da je nad njim učinjeno krivično djelo protivpravno lišavanje slobode, iako je znao da to djelo nad njim nije izvršeno.



U obrazloženju piše da je Cvetković policiji dao izjavu da ga je 13. juna 2018. godine oko 21,45 iz njegovog vozila na silu izvuklo više nepoznatih osoba koje su mu naredile da uđe u drugo vozilo da bi nakon toga bio odvezen na nepoznatu lokaciju u Beloj Crkvi, gdje je navodno bio zadržan sve do 15. juna oko 14 časova.



U prijavi se navode i neki već poznati detalji, poput onog da je pored automobila pronađen ručni sat, piše BIRN.



Na satu je pronađen DNK koji se poklapa sa DNK Stefana Cvetkovića. Na satu nije bilo DNK drugih osoba.



Također, Cvetkovićev DNK pronađen je i u njegovom vozilu zajedno sa DNK oca i majke. Drugih tragova nije bilo, piše BIRN.



Iako je Cvetković tvrdio da se cijelo veče vozio po gradu, u krivičnoj prijavi piše da bezbjednosne kamere nisu zabilježile kretanje njegovog vozila u vremenskom periodu od 19,30 do 23 sata na način na koji je on to opisao.



BIRN dodaje da je analiziran listing njegova tri mobilna telefona.



Utvrđeno je da 14. juna u 1 sat i 36 minuta poslije ponoći sa telefona njegove majke poslat SMS.



U prijavi se navodi čitav niz detalja iz saslušanja osoba koje su sa Cvetkovićem bile u kontaktu uoči i na sam dan nestanka.



Između ostalog, prijateljima je najavio da će mjesec dana biti u Rusiji, nije znao da objasni gdje je bio dva sata od kada je oslobođen do momenta kada ga je pronašla policija, a policiji nije dao vreću koju su mu navodni otmičari stavili na glavu, a na kojoj bi morali da budu njihovi DNK tragovi, piše BIRN.



Cvetkovićev auto u Beogradskoj ulici pronađen je 14. juna 20 minuta poslije ponoći, a on je bez vidljivih promjena na tijelu, pronađen u petak, 15. juna, piše u prijavi.



Takođe je utvrđeno da je sutradan u isto vrijeme sa jednog od Cvetkovićevih telefona, upućen SMS na telefon koji pripada njegovoj majci, navodi se u prijavi i zaključuje da su poruke poslate u vrijeme u koje je Cvetković, prema njegovim tvrdnjama, bio otet.



Njemu je u ponedeljak 18. juna policija odredila stalno obezbjeđenje, navodi BIRN.



(24sata.info)