Istraživački centar za obranu i sigurnost Srbije objavio je kako tri četvrtine građana te zemlje podržava ponovno uvođenje redovnog vojnog roka.

Istraživanje je provedeno u 11 općina i gradova u Srbiji od siječnja do svibnja ove godine na ukupno 1.117 ispitanika oba spola i svih starosnih struktura. Njih 74 posto za ponovno je uvođenje redovnog vojnog roka, dok je 26 posto protiv, priopćilo je Ministarstvo obrane Srbije.



"Ukupno 77 posto muškaraca je podržalo takav odgovor, a žena nešto manje, 74 posto, dok, kada je riječ o starosnoj strukturi, redovito služenje vojske ima najveću podršku ispitanika starijih od 60 godina, a najmanju u populaciji 40 do 49 godina", izjavila je predstavnica Istraživačkog centra Jasmina Andrić na konferenciji za medije.



Državni tajnik Ministarstva obrane Aleksandar Živković kazao je kako je osposobljavanje građana za obranu od velikog značaja za svaku zemlju te kako Ministarstvo obrane pažljivo analizira realizaciju sadašnjeg koncepta dobrovoljnog služenja vojnog roka.



Podsjetio je da je obvezno služenje vojnog roka obustavljeno odlukom Skupštine Srbije 2011. godine, ali da tim aktom redovito služenje vojnog roka nije ukinuto "već samo obustavljeno", uz obvezu uvođenja u vojnu evidenciju i služenja u rezervnom sastavu.



Napomenuo je kako se u Vojsci Srbije, u skladu s planovima, izvodi obuka rezervnog sastava osoba koje su odslužile vojni rok te kako Ministarstvo prvi put organizira i obuku vojnih obveznika starijih od 30 godina i prevedenih u rezervni sastav, koji nisu odslužili vojni rok.



"Ministarstvo obrane uputilo je i inicijativu za uvođenje sadržaja obuke u školski sustav Republike Srbije kako bi učenici osnovnih i srednjih škola stjecali osnovna znanja o sustavu obrane, što je mjera koju Ministarstvo obrane i Vojska Srbije poduzimaju s ciljem jačanja ukupne sposobnosti građana za obranu zemlje", rekao je Živković.



Živković je sve ispitanike koji su se izjasnili za uvođenje obveznog služenja vojnog roka, ali i ostale građane koji to žele, pozvao da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka teritorijalnim organima Ministarstva obrane, po mjestu prebivališta.

