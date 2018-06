Grčka i Makedonija potpisale su danas historijski sporazum kojim je okončan višegodišnji spor dvije države zbog imena Makedonije.

Atina i Skoplje su, nakon dvije i po decenije, postigli historijski dogovor da Republika Sjeverna Makedonija bude novo ime te bivše jugoslovenske republike, a danas je dogovor ozvaničen potpisivanjem sporazuma u mjestu Psarades na grčkoj obali Prespanskog jezera.

Sporazum je potpisan u 10:30 po lokalnom vremenu. Okupljenima prvo su se obratili premijeri Zaev i Cipras, nakon čega su ministri spoljnih poslova dvije zemlje Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas potpisali sporazum.



Ceremoniji potpisivanja sporazuma prisustvuju i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini i evropski komesar za proširenje Johanes Han.





Prvi se okupljenima obratio grčki premijer Aleksis Cipras.

- Obojica smo ovdje da obavimo našu patriotsku dužnost, da izliječimo rane i otvorimo put ka miru. Ja volim balkansku muziku, ali te pjesme su uglavnom o gubicima i tugi. Danas na Balkanu pišemo novu pjesmu, pjesmu nade za cio ovaj region - rekao je on.





Nakon grčkog premijera na binu je izašao i njegov makedonski kolega Zoran Zaev, koji je rekao da se potpisivanjem današnjeg spora "stavlja kraj na dugogodišnje razlike".



- Danas stavljamo kraj na dugogodišnji spor, na dugogodišnje razlike. Uz podršku međunarodne nacije smo krenuli u potragu za rješenjem i sada smo ga našli. Tri decenije smo riješavali spor, a za to vrijeme smo naučili važne stvari. Ovaj dogovor doprinosi inicijativi za bolji život narodima obje zemlje - rekao je on.





Na kraju svog govora Zaev se zahvalio Federiki Mogerini, Johanesu Hanu i Evropskoj Uniji.



Poslije potpisivanja sporazuma, premijeri i šefovi diplomatije, kao i drugi zvaničnici, ukrcaće se na brod i otploviti do Oteševa na suprotnoj strani Prespanskog jezera, gdje će biti priređen ručak, piše MIA.



Grčka vlada preživjela glasanje



Vlada premijera Ciprasa je u subotu uveče u grčkom parlamentu preživjela glasanje o povjerenju, čime je uklonjena i ta potencijalna prepreka za potpisivanje sporazuma.



- Država je postigla dogovor sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom o konačnom rješenju problema koji traje već tri decenije. Obezbijedila je prelaz Grčke iz perioda ekonomske slabosti i međunarodne izolacije u period dinamičnog oporavka privrede i jačanja međunarodnog položaja", rekao je Cipras u obraćanju poslanicima prije glasanja o nepoverenju vladi - prenosi ANA.



Cipras se zapitao zašto je opozicija pokušala da "sruši vladu" najmoćnijim institucionalnim oružjem u veoma pozitivnom trenutku za Grčku, prenosi ANA.



- Sve što vi tražite je da vlada padne prije nego što država završi svoj izlazak iz programa u koji ste je vi uveli. Znate da je početak novog doba za državu početak odbrojavanja vašeg političkog plana - rekao je Cipras obraćajući se poslanicima opozicione Nove demokratije, nazvavši njenog lidera Kirjakosa Micotakisa "političkim oportunistom", prenosi ANA.



Odgovarajući na kritike opozicije da je dogovor Skoplja i Atine "podijelio Grčku i ujedinio Skopljance", Cipras je primjetio da se isti argument koristi u Makedoniji protiv tamošnjeg premijera Zorana Zaeva.



Grčki premijer Aleksis Cipras, zajedno sa makedonskim kolegom Zoranom Zaevim, stvorio je model za rješavanje identitetskih kriza širom svijeta, piše "Forin polisi". Kako piše američki list, njih dvojica zato zaslužuju Nobelove nagrade za mir, nakon što su spor sta više decenija riješili preimenovanjem države. Makedonija je tako na putu da postane "Sjeverna Makedonija", ukoliko prođe skupštinske procedure i referendum.



- Sa vašim neodgovornim stavom prema sporu oko imena, odlučili ste da otvorite Pandorinu kutiju. Dali ste legitimnost ekstremnim zapaljivim argumentima i ekstremnoj nacionalističkoj terminologoji, kako biste lovili u mutnim vodama nacionalističke publike. Dozvolili ste vašim poslanicima, ako ih i niste ohrabrivali, da pričaju o izdajnicima i veleizdaji - rekao je Cipras.



Govoreći o dogovoru sa Skopljem Cipras je naglasio da je postignut dobar dogovor.



- Vaš problem nije što je ovo loš dogovor. Problem je što imamo dogovor, a još gore po vas je to što je on dobar ... ne želite da ova vlada uspije onde gdje vaša nije - rekao je Cipras opozicionim poslanicima.



Zahtjev da se glasa o povjerenju vladi podneo je Micotakis zbog dogovora Grčke sa Makedonijom o novom imenu te bivše jugoslovenske republike.

